Rafael Sebastián, coordinador del operativo del eclipse: "El peor escenario sería un incendio, 10 horas de atasco o grandes accidentes"

Que el eclipse sea en verano y al atardecer, ¿les ha complicado el plan?

Totalmente. Son dos factores. El verano por el aumento del riesgo de sufrir incendios y golpes de calor. Y al ser a las ocho de la tarde el sol está tan bajo que no se ve en todos los sitios. Si fuera a las 12 del mediodía con levantar la vista lo podrías ver sin importar el lugar. Esto hace que en muchos sitios no se vea bien y hará que la población tenga que desplazarse para verlo mejor. Hubiera sido más sencillo en otra época del año. Por ejemplo, tendremos otro el año que viene, total en Cádiz, pero será en enero.

La DGT ha estimado que habrá cerca de 1,4 millones de desplazamientos en todo el país. ¿Es posible calcular cuántos habrá en la Comunitat Valenciana?

Es complicado porque habrá mucha movilidad interna. Lo cierto es que la ocupación hotelera supera el 90 %, por encima de lo normal para esta época del año. Pero mucha gente llegará ese mismo día y eso complica poder contabilizarlos. Por eso, pedimos a la gente que planifique sus movimientos.

¿Cuál puede ser el momento más complejo?

Hay dos. Las horas previas mientras la gente se desplace a la ubicación elegida para ver el eclipse y, sobre todo, el posterior porque puede haber un colapso de la movilidad. Tenemos información de otros países que nos sirvió de punto de inicio para preparar el dispositivo. En Estados Unidos, hubo retenciones de 10 horas en algunos puntos y un 30 % más de accidentes, así como problemas de visión al día siguiente. En París, un astrónomo me contó que estuvo cinco horas para hacer 60 kilómetros. Las retenciones van a estar ahí y, por eso, hemos hecho un análisis de carreteras y sabemos cuántos pasan cada hora en ciertos puntos conflictivos. Si normalmente transitan 600 y esperamos 2.400, sabemos que habrá cuatro horas de atascos. En este sentido, hemos pedido que no haya reparto logístico en esas horas.

Entonces, ¿qué recomienda?

Si el eclipse se ve desde tu casa, no te muevas porque puedes perdértelo en carretera o que te pases horas en un atasco. O si se desplaza, tras el eclipse, hay perseidas esa noche, así que invito a la gente a que se quede a disfrutarlas. La movilidad preocupa, pero no es una emergencia, no es un riesgo real. Espero que la gente entienda el problema y que lo peor sea decir: “tarde tres horas para llegar, pero lo vi”.

Se ha decretado el cierre de los Parques Naturales, València cerrará el acceso a l’Albufera, pero otras comunidades, el caso de las Islas Baleares, no permitirán circular en varias carreteras. ¿No se ha planteado en ningún momento?

Habrá algunos cierres de caminos para acceder a zonas forestales para garantizar la llegada de Emergencias, pero no hemos pedido que haya un cierre más allá. También es algo que compete más a la Guardia Civil, a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior. Estamos controlando el acceso a los puntos de observación oficiales, pero en otros no tenemos un control tan exhaustivo. Hemos trabajo con la empresa Waze para incluir todos los puntos oficiales de navegación y cortaremos virtualmente algunas calles para que el tráfico circule por los sitios apropiados.

Hay nueve puntos oficiales con capacidad para 85.000. ¿Por qué no más?

Inicialmente pedimos a todos los municipios si querían ser punto oficial y tuvimos un listado de 200 puntos. Se solicitó toda la información detallada y un aforo mínimo de 1.000 personas. En muchos, comprobamos el día espejo que no se vería bien; otros renunciaron por cuestiones logísticas. Y el listado se redujo a 12. Al final, se han quedado nueve.

Rafael Sebastián es el encargado de coordinador todo el plan del eclipse en la Comunitat Valenciana. / Germán Caballero / LEV

¿Tendrán suficiente capacidad?

En la mayoría de sitios, no hay control de acceso, no están vallados, excepto en Onda que hay entradas, ya agotadas, porque es desde dentro del castillo. Pero la mayoría son espacios abiertos.

¿Cuáles son los principales riesgos?

Hay tres. El primero son los atascos, sobre todo si la gente no se planifica bien. El segundo son los golpes de calor porque son sitios donde se ve el sol y, por tanto, no hay sombra; si no, no se vería el eclipse. Y el tercero es verlo sin las gafas adecuadas. Son los tres riesgos fundamentales. Por supuesto si hay una emergencia actuaremos de la forma más eficaz posible, coordinados con la Guardia Civil y con Protección Civil. Tenemos 5.000 personas de la Conselleria de Sanidad, 26 medios aéreos, drones, autobombas… El dispositivo comienza dos días antes y terminará un día después. Tendremos dos Cecopis todo el día donde se estará en modo preventivo para reaccionar muy rápido ante lo que pueda pasar. Llevamos meses trabajando siempre con el peor de los escenarios.

¿Cuál sería el peor?

Un incendio. Lo estamos viendo estos días. Esperemos que no haya ninguno y que la gente sea responsable y no hagan cosas que pudieran provocarlo.

Los eclipses es uno de esos fenómenos que fascinan a la humanidad desde la antigüedad, pero son también una oportunidad para la ciencia.

Vendrán científicos de todo el planeta; de Estados Unidos, Australia, Japón… Algunos estarán en los puntos oficiales de observación. A lo largo de la historia, estos fenómenos han facilitado avances cruciales. La teoría de la relatividad de Einstein se demostró gracias a un eclipse porque se demostró que la luz se curva, aunque no tengamos una masa, algo que estaba demostrado matemáticamente, pero que se corroboró gracias a un experimento. Además, los físicos aprovechan para observar la corona solar, que no se puede ver así de otra manera.

El eclipse solo se verá en España e Islandia. ¿Somos unos privilegiados?

Uno total hace más de un siglo que no se producía en la Comunitat Valenciana. Pero lo que lo hace verdaderamente especial, según los astrónomos, es que la oscuridad es total. No hay luna, no hay estrellas, no hay nada. Y que podamos visualizarlo sin tener que viajar es un privilegio absoluto.