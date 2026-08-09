Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol en la Comunitat Valenciana con capacidad para más de 85.000 personas

El eclipse del 12 de agosto, además de ser un fenómeno turístico sin precedentes, supone un reto de logística por su efecto llamada. Para minimizar los riesgos, La Generalitat Valenciana ha dispuesto zonas de observación oficial con los recursos necesarios para asegurar el disfrute de los espectadores, al mismo tiempo que su bienestar.

Además, estos puntos se encuentran en la franja de la totalidad, por lo que los presentes podrán observar como la Luna tapa completamente el Sol. Por este motivo, las localizaciones dispuestas se distribuyen entre Castellón de la Plana y Valencia, dejando a Alicante fuera del mapa, por su posición, desde la cual no se apreciará la totalidad del fenómeno.

Puntos oficiales de observación en Valencia

Un total de cinco puntos oficiales han sido repartidos a lo largo de toda la provincia de Valencia, incluyendo algunos en las zonas de interior, con mejor visibilidad.

Aras de los Olmos tiene su zona de observación localizada en Partidas Cerrao Santo y la Higueruela. Se trata de un emplazamiento rural con aforo para 5.000 personas. Dispone de aparcamiento y la posibilidad de pasar la noche, además de puestos de comida y bebida. Sin embargo, no está adaptado para movilidad reducida, no cuenta con baños ni iluminación.

En Macastre, la Generalitat ha preparado el Castillo de Macastre, con un aforo de hasta 1.500 personas. Cuenta con aparcamiento y adaptación para movilidad reducida, además de posibilidad de alojamiento. No obstante, en la página web de la Generalitat Valenciana no se especifica información sobre la disponibilidad de comida, bebida, baños ni iluminación.

Puçol abre su playa para un total de 1.000 personas. Dispone de aparcamiento, posibilidad de pasar la noche, baños e iluminación. No está adaptado para movilidad reducida ni ofrece puestos en los que poder alimentarse e hidratarse.

Utiel ha adaptado el Pico del Remedio, en la Sierra del Negrete, para acoger a 600 personas. Este punto de observación cuenta con aparcamiento, está adaptado para movilidad reducida y tiene baños. No permite pasar la noche, no ofrece comida ni bebida y carece de iluminación.

València utiliza la Playa Malvarrosa como zona de observación, con la mayor capacidad disponible en la provincia para 10.000 personas. Además, dispone de aparcamiento, está adaptado para movilidad reducida y cuenta con iluminación. No está permitido pasar la noche allí, y según la página de EclipseCV, no ofrece avituallamiento ni baños, aunque en otros documentos afirman que se ampliará la disponibilidad de baños portátiles.

Puntos oficiales de Castellón de la Plana

En Castellón de la Plana, la totalidad del eclipse tendrá una mayor duración, por su posición más centrada en la franja de la totalidad. Esto lo convierte en la provincia de la Comunitat Valenciana con mejor visibilidad del eclipse. Por ello, también cuenta con cuatro zonas oficiales preparadas para la acogida de este fenómeno.

En primer lugar, encontramos el de Benassal, en la Ermita de Sant Cristòfol. Su aforo alcanza las 1.000 personas. Ofrece puestos de comida y bebida para los visitantes, aseos e iluminación. Por otra parte, no dispone de aparcamiento, no está adaptado para movilidad reducida y no tiene posibilidad de alojamiento.

Castellón de la Plana deja a disposición sus playas desde el Planetario hasta el río, se posiciona como el punto con más capacidad de aforo, que es de 60.000 personas. Además, cuenta con todos los servicios: aparcamiento, adaptación para movilidad reducida, posibilidad de alojamiento, puestos de comida y bebida, baños e iluminación.

Onda prepara su castillo para acoger a 1.000 personas durante el eclipse y ofrece los mismos servicios que las playas de Castellón.

Noticias relacionadas

Por último, Peñíscola prepara su observación en el Parking Disuasorio, que cuenta con un aforo total de 5.000 personas y de nuevo, con los servicios de aparcamiento, adaptación para movilidad reducida, alojamiento, puestos de alimento y bebida, baños e iluminación a punto para recivir a los interesados en el eclipse total que lleva desde 1905 sin presenciarse desde la Península Ibérica.