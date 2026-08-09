València acumula 20 noches tórridas este año y 105 desde 2020, el doble que en las dos décadas anteriores

La madrugada del sábado al domingo volvió a ser sofocante en València ciudad, con una temperatura mínima de 26,2 grados, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet); un valor que, al superar los 25, vuelve a clasificar la noche como tórrida. Fue después de un sábado con máximas de 42 grados. Y ya van 20 este verano de 2026. Está siendo un verano de calor húmedo y este es uno de los indicadores que mejor lo demuestran. Tanto es así que el 2026 se convierte en el tercer año con mayor número de noches tórridas de la historia en la ciudad, solo superado por las 21 de 2025 -una cifra que podría igualarse en la madrugada del domingo al lunes- y las 28 de 2022. Cabe recordar que 12 de estas fueron consecutivas a lo largo del mes de julio.

La humedad ha disparado los valores incluso fuera del casco urbano porque la estación del Tancat de Mília, ubicado en medio de l'Albufera de València ha registrado una mínima aún mayor con 27,4 grados. La situación, además, se ha replicado en muchos puntos del litoral con los 26,5 grados de Sagunt, los 26,2º C de Miramar o los 25,9º C de Pego. En las otras dos capitales de provincia, en Castelló y Alicante, el mercurio se ha quedado en 25,2 y 24,2 grados, respectivamente.

Con la veintena de noches tórridas del verano, València alcanza una cifra de 183 noches tórridas desde la década de 1940, hasta la que se remonta la serie histórica de la Aemet. Sin embargo, el 57,37 % de ellas se han registrado desde el año 2020. En solo seis años, a falta de contabilizar las que se produzcan en lo que resta de verano, el Cap i casal ha vivido 105 madrugadas con mínimas por encima de 25 grados. Son más de la mitad de las vividas desde que hay registros. También destaca otro dato: en solo seis años, las noches tórridas son casi el doble que las registradas en las dos décadas precedentes. En la de 2010, hubo 40 y en la de los 2000, 21.

Una muestra más que evidencia el fenómeno del calentamiento global es que entre 1940 y 1980 solo hubo una noche con una mínima superior a 25 grados. Desde entonces, sin embargo, la cifra se ha ido duplicando década a década. Fueron cuatro en los 80, 12 en los 90, 21 en los 2000, 40 en los 2010 y 105 en la actual.

La evolución es similar en las ciudades de Alicante y Castellón. En la primera llevan 12 noches tórridas, solo por detrás de las 14 del año 2015 y suman 37 en la presente década. En la segunda, el 2026 es el año récord en este apartado con 16 madrugadas por encima de los 25 grados. Desde 2020, suman 50 noches tórridas. En todos los años precedentes apenas llegaron a 28.

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Más esta semana

Las temperaturas seguirán siendo similares a las actuales durante toda la semana, pese a las tormentas que se esperan este lunes en el interior. De hecho, las previsiones de la Aemet para València ciudad pronostican más noches tórridas durante toda la semana, a excepción del jueves cuando la mínima podría ser de 24 grados. La alta temperatura del mar -está tres grados por encima de lo habitual- no está contribuyendo a que se atemperen los registros durante la noche. Este viernes, el valor en la boya de València llegó a 28,72 grados, a nada de superar el mayor registro del verano; los 28,77 grados del 23 de julio, en plena ola de calor.