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El gran incendio de Tírig ya supera las 684 hectáreas y sigue activo

Hay un total de 684 hectáreas calcinadas y el perímetro es de 19 kilómetros, antes de un día con tormentas y lluvia

«Estamos llevando el incendio hacia donde queremos», dice el director técnico Antonio Rodrigo

Los bomberos trabajando por la noche para extinguir el incendio de Tírig

Los bomberos trabajando por la noche para extinguir el incendio de Tírig

Consorcio Provincial de Bomberos

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Pablo Ramón Ochoa

Tírig

El incendio forestal de Tírig lleva 684 hectáreas calcinadas, lo que supone que en un día el fuego ha avanzado 440 hectáreas, según ha indicado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, esta tarde tras el último Cecopi celebrado en el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

La jornada ha presentado dificultades para los más de 250 bomberos que trabajan en la zona, sobre todo con la decisión de evacuar Catí tras un salto de fuego imprevisto. Pero, tal y como explica el director técnico del operativo, Antonio Rodrigo, hay espacio para la esperanza: el fuego sigue activo pero «la sensación es muy buena» de cara a poder estabilizarlo.

Así y todo no se puede obviar que está siendo un domingo complejo en el incendio de Tírig, que ya tiene un perímetro de 19 kilómetros tras avanzar 9 en un día, debido a las rachas de viento que ha habido. «La situación se ha caracterizado por rachas de viento muy intensas que son las que han afectado a la evolución del incendio esta mañana, y columnas de humo muy elevadas que no permitían que los vuelos pudieran descargar en el lugar adecuado», ha explicado Valderrama. La imposibilidad de volar a helicópteros y avionetas es uno de los dolores de cabeza habituales en los incendios forestales, pues deja a los servicios de tierra sin un apoyo extra contra el avance del fuego.

Dispositivo

El conseller ha destacado «los tres días de trabajo incansable» de todos los servicios implicados. Los Bomberos de la Diputación de Castellón, los Forestals de la Generalitat, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y bomberos del Ayuntamiento de Castelló forman parte de este dispositivo. Algunos de esos bomberos venían de defender la Serra d’Espadà hace pocos días y ahora luchan en este.

Valderrama ha agregado que los bomberos están haciendo «una defensa férrea» de alrededor de 60 granjas que tienen localizadas. Hay múltiples efectivos destinados justamente para proteger estas explotaciones ganaderas que están esparcidas por los términos municipales de Catí, Tírig y Xert.

«Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad y calma a las personas propietarias de las granjas y a toda la ciudadanía en general», ha indicado el conseller de Emergencias, porque los profesionales pretenden «garantizar que las granjas no sean afectadas por el incendio».

Dos frentes activos

Antonio Rodrigo ha explicado que existen dos frentes activos en el incendio de Tírig: la zona norte y la zona sur. La parte norte es la que corresponde al término de Catí y que a la postre ha obligado a evacuar a la población de manera preventiva. «Hemos tenido un salto y por precaución hemos propuesto la evacuación. Estamos trabajando allí con todos los medios», dice Rodrigo.

Mientras, en la zona sur, los bomberos tienen «un frente de llama muy definido» y lo han atacado tanto por tierra como por aire. «La sensación que tenemos es muy buena, el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos», profundiza Rodrigo.

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Respecto a la alerta naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) decretada para mañana en la zona del incendio, con posibilidad de fuertes lluvias y tormentas, Rodrigo dice que «hasta las 16.00» parece que tendrán mucho tiempo para «poder trabajar».

Vídeo: Bomberos de la Diputación de Castellón, Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana y Unidad Militar de Emergencias trabajando a lo largo del día en el incendio de Tírig

Vídeo: Bomberos de la Diputación de Castellón, Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana y Unidad Militar de Emergencias trabajando a lo largo del día en el incendio de Tírig

Bomberos de la Diputación de Castellón

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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