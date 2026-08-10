Un accidente en la A-3 complica la entrada a Valencia con tres kilómetros de retenciones

Un accidente de tráfico registrado este lunes en la A-3, a la altura de Loriguilla, está provocando importantes dificultades de circulación en los accesos a la capital valenciana.

Carriles cortados

El incidente se ha producido en el punto kilométrico 336 y ha obligado a cortar el carril izquierdo y el carril central de la autovía.

Entradas ralentizadas

Como consecuencia, se están formando retenciones de aproximadamente tres kilómetros en la zona, lo que ralentiza de manera significativa la entrada a Valencia por la A-3.

Los conductores que circulen por este tramo deben extremar la precaución y prever posibles demoras mientras permanezcan las restricciones al tráfico.

Ondara y San Vicente del Raspeig

Otros dos accidentes de tráfico están provocando este lunes retenciones en varios puntos de la provincia de Alicante, concretamente en la AP-7 a la altura de Ondara y en la A-70 en San Vicente del Raspeig.

El primero de los incidentes se ha registrado en la AP-7, en el punto kilométrico 606, a la altura de Ondara y en sentido Valencia. El accidente está generando alrededor de dos kilómetros de retenciones y circulación lenta en la zona.

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Además, otro accidente está complicando el tráfico en la A-70, a la altura de San Vicente del Raspeig, en sentido El Campello. El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 18 y provoca más de tres kilómetros de retenciones.