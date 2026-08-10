La Aemet activa avisos naranja por tormentas y granizo en Valencia con hasta 40 l/m2 en una hora: cuándo y dónde lloverá más

Un frente de tormentas podría dejar la primera jornada lluviosa en casi tres meses en la Comunitat Valenciana. Así lo reflejan las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que han llevado a la entidad a activar avisos para toda la autonomía ante los chubascos previstos que, en el interior de Castellón y Valencia, así como en el litoral sur de esta provincia, podrían ser "localmente muy fuertes o torrenciales". Por eso, la Aemet ha activado un aviso naranja en estas zonas entre las dos de la tarde y las diez de la noche, un periodo durante el cual podrían caer hasta 40 litros por metro cuadrado en una sola hora. Además, hay "probabilidad de granizo grande y de rachas de viento muy fuertes".

En el resto de territorios, el nivel del aviso es de color amarillo ante la posibilidad de registrar hasta 20 litros por metro cuadrado en una sola hora. Podría llover en estas zonas, pero los chubascos son menos probables. De hecho, el visor meteorológico no prevé precipitaciones importantes en València ciudad y en el litoral norte de la provincia. Ante esta situación, Emergencias de la Generalitat Valenciana recomienda "evitar barrancos, ramblas y zonas inundables" y pide "extremar la precaución en los eventos y actividades organizados en la vía pública". Asimismo, frente al viento, aconseja "reforzar las medidas de vigilancia, asegurar los elementos y las instalaciones susceptibles de verse afectadas por las fuertes rachas".

Además de las tormentas, habrá fuerte viento, por lo que en el litoral hay también aviso por fenómenos costeros y es que el viento, asociado a las tormentas que se formen en tierra o en el mar, harán que haya rachas de componente oeste de 40 o 50 kilómetros por hora, pero que en algunos momentos pueden superar los 80 km/h.

Con el incendio de Tírig aún en marcha y después de pasar a categoría de "gran incendio forestal" por superar las 500 hectáreas quemadas, eran 644 el domingo por la tarde; la situación preocupa meteorológicamente hablando porque el intenso viento podría complicar más la situación. Además, las tormentas -si son secas especialmente- puede provocar la aparición de nuevos focos o conatos de incendio.

Cuándo y dónde

Será a partir de las dos del mediodía, cuando las lluvias hagan su aparición. Es justo en ese momento cuando se activan los avisos decretados por la Aemet. Entre las dos y las ocho de la tarde, algunos puntos de la Comunitat Valenciana podrían recoger hasta 80 litros por metro cuadrado. Es la previsión del modelo Harmonie-Arome en algunos municipios de la zona limítrofe entre las provincias de Castellón y Teruel. En esa franja, en el litoral y prelitoral sur de la provincia de Valencia, pueden acumularse hasta 60 litros por metro cuadrado, aunque con el riesgo de que 40 de ellos se precipiten en solo una hora. Las precipitaciones se concentrarán en toda la mitad sur de la provincia de Valencia y en el interior norte de Castellón.

Entre las ocho de la tarde y las dos de la madrugada, el frente de tormentas se desplaza a la mitad norte de castellón donde podrían caer hasta 60 litros por metro cuadrado. Sin embargo, el acumulado en estas zonas si se cumplen las previsiones alcanzaría los 120 litros por metro cuadrado en una franja de 12 horas.

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El visor del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio (CEPPM) es mucho más cauto en sus predicciones y no da más de dos litros por metro cuadrado entre las 14 y las 20 horas en el interior de la provincia de Valencia. Si este modelo está más acertado que el de la Aemet, apenas lloverá mañana.