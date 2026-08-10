AEMET responde a los negacionistas: "el calor de ahora es mucho más extremo"

Las altas temperaturas siguen siendo la constante durante los meses de verano. El mes de julio se ha consagrado como el más caluroso de la historia en la Comunitat Valenciana y agosto va en camino de conseguir que este verano rompa el récord de noches tórridas que asolan la autonomía. A pesar de las muestras de las altas temperaturas todavía aparecen negacionistas que afirman que es "el mismo calor que ha hecho siempre en verano". la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) no ha querido mantenerse callado tras recibir comentarios de este tipo de forma constante y ha respondido a través de sus redes sociales a los comentarios que niegan las altas temperaturas acumuladas durante el año.

El mensaje es claro. No han negado que el calor es frecuente durante la temporada estival, sino que han querido matizar un aspecto ante este hecho. "Estimados seguidores y conciudadanos, si os dicen que siempre ha hecho calor en verano, les podéis decir que sí, pero que el calor de ahora es mucho más extremo, persistente, frecuente, con récords antes impensables y con anómalos episodios fuera de temporada", reza el comunicado emitido por la agencia. Una aclaración para aquellos que afirman que las temperaturas son las mismas que han habido siempre en la temporada estival.

El efecto del calor durante la noche

Uno de los aspectos donde más se está notando el aumento de temperaturas es durante la noche. Hasta el momento, la ciudad de València acumula ya un total de 21 jornadas nocturnas en las que la temperatura mínima supera con creces los 25 grados centígrados. El total ya ha igualado la segunda mayor marca de noches tórridas en València y tan solo necesita de siete más para igualar el mayor número registrado en la ciudad, que data del verano de 2023.

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Gráfica de AEMET actualizada a 10 de agosto de 2026 / AEMET

AEMET también ha querido explicar el motivo de este suceso a través del mismo medio. "La modificación química de la atmósfera por actividades humanas, debido a la quema de combustibles fósiles, es la causa", ha explicado el organismo, que también ha añadido la importancia del aumento de temperatura del Mediterráneo, que ha batido el récord de temperatura desde que se empezó a contabilizar en 1960, y ha quitado importancia al efecto 'isla urbana' como causante del aumento considerable de temperaturas, ya que "no ha habido un cambio significativo en el entorno del observatorio en los últimos años".