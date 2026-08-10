Alerta máxima en carreteras por el eclipse: «Es imposible prever los movimientos»

El eclipse total de Sol del próximo miércoles no será solo un acontecimiento astronómico excepcional, sino que también supondrá una prueba inédita para las carreteras de la Comunitat Valenciana. La Guardia Civil de Tráfico afronta el 12 de agosto con la preocupación de cómo actuarán los usuarios y responderá la red viaria ante los miles de desplazamientos previstos hacia los lugares con mejor visibilidad. Y, especialmente, qué ocurrirá cuando termine el fenómeno y buena parte de esos vehículos emprendan el regreso prácticamente a la vez. Esta incertidumbre se extiende también al día 13 ante la previsión de que muchos de los desplazados de largo y medio recorrido intenten regresar a sus puntos de origen.

Hasta la tarde del miércoles no se sabrá cuántos vehículos se moverán, hacia dónde y a qué hora. De ahí la consigna que repiten Tráfico y las administraciones: si el eclipse puede verse desde casa o desde un punto próximo y seguro, no hay necesidad de coger el coche. El espectáculo durará unos minutos, pero el atasco puede prolongarse bastante más.

La orden interna da una medida del nivel de alerta. Todo el personal disponible del área de Tráfico de la Guardia Civil para esa jornada estará movilizado. Fuentes responsables del control de la circulación en la Comunitat Valenciana explican que no existe un precedente comparable que permita anticipar con precisión el comportamiento de los conductores. «Es muy difícil, casi imposible, prever los movimientos».

La llegada a los puntos de observación, los oficiales y los improvisados, podrá repartirse durante varias horas, por eso la gran incógnita es la salida posterior, concentrada en poco tiempo y desde zonas que en muchos casos cuentan con carreteras secundarias, accesos estrechos o escaso espacio para estacionar.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha clasificado el eclipse como un Evento de Alta Afectación al Tráfico y calcula que en España puede provocar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales hacia la franja de totalidad, con aumentos de circulación de entre un 30 % y un 100 %. Tráfico identifica precisamente el regreso simultáneo como uno de los momentos de mayor riesgo de retenciones.

Presión de sur a norte

En la Comunitat Valenciana, la presión circulatoria se espera en buena medida de sur a norte: desde la provincia de Alicante, pero también Murcia, Albacete o incluso Andalucía, donde el eclipse no será total, hacia la mitad norte y el este de la provincia Valencia y la de Castellón, la zona que está dentro del corredor desde el que el Sol quedará completamente oculto. El fenómeno se producirá al atardecer y obligará a buscar un horizonte oeste despejado, un factor que puede empujar a muchos ciudadanos tanto hacia la costa -¡ojo, no es visible desde todos los puntos del litoral!- como hacia las comarcas del interior en busca de miradores y áreas abiertas.

Uno de los puntos más delicados será la CV-500, la carretera que une València con l’Albufera y las pedanías del sur. Tanto, que tiene su propio dispositivo especial. Es una vía que ya soporta una elevada intensidad de tráfico en verano por quienes trabajan en la ciudad y pasan estos meses en el Saler, el Perellonet, el Perelló y otras playas próximas. A ese flujo habitual podrían añadirse quienes intenten acercarse al litoral para contemplar el eclipse.

El Ayuntamiento de València cortará la CV-500 a partir de las 18.00 horas y permitirá desde entonces únicamente el acceso a residentes acreditados y transporte público. Como alternativa, el consistorio ha habilitado las playas de la Malva-rosa y el Cabanyal como punto oficial de observación.

La Policía Local establecera filtros a la salida de València y la Guardia Civil, en la CV-500 y el entorno de l’Albufera. La preocupación no se limita a los atascos, sino también a que una ocupación desordenada de accesos o arcenes pueda bloquear el paso de ambulancias, bomberos o patrullas.

Carreteras de interior

El interior de la provincia es el otro gran foco de atención -en realidad, son los nueve puntos oficiales de observación-. Así, por ejemplo, la CV-35, que conecta el área metropolitana con la Sierra Calderona -donde el acceso, como el de los otros parques naturales, estará cerrado-, Los Serranos y el Rincón de Ademuz, se perfila como una de las rutas principales hacia enclaves con buena observación, entre ellos Aras de los Olmos. La vía da acceso además a numerosas zonas rurales y de monte donde pueden producirse concentraciones espontáneas de vehículos, algo que preocupa porque «es imposible ponerle todas las puertas al campo».

La A-3 y la A-7 forman otro nudo preocupante, por su condición de vías ed alta capacidad y, por tanto, de corredores hacia los puntos de distribución. Por eso están previstos puntos fijos de control en entronques de grandes vías, como las dos mencionadas, donde ya se producen atascos cualquier día de la semana.

En la conexión de esas dos autovías, por ejemplo, se espera un elevado volumen de vehículos procedentes de la mitad sur de la C. Valenciana y de València hacia la Hoya de Buñol y Utiel-Requena. Pero también áreas como Macastre, Turís, Montserrat, Calicanto o la Perenxisa se espera que reciban una afluencia excepcional si muchos conductores buscan a última hora un lugar elevado y despejado. En esa compleja ecuación tampoco falta la vigilancia de las rutas hacia má sal norte, buscando Castellón o Teruel por A-23, la A7 y la AP-7.

Además de los controles fijos, la Agrupación de Tráfico desplegará patrullas de alta disponibilidad móvil distribuidas estratégicamente para acudir a los puntos donde se detecten retenciones, estacionamientos indebidos o concentraciones inesperadas. Además de la vigilancia aérea constante con el helicóptero, la DGT monitorizará las carreteras desde sus centros de gestión y podrá establecer desvíos, limitaciones temporales de acceso, itinerarios alternativos o controles de aforo. Los paneles de mensaje variable irán actualizando incidencias y recomendaciones.

Arcenes y gafas

Uno de los avisos más insistentes es que nadie se detenga en los arcenes ni busque un hueco improvisado junto a la carretera para ver o fotografiar el eclipse. Las autoridades temen que la falta de espacio en miradores y puntos rurales, o la llegada del fenómeno sin haber alcanzado el destino, provoque estacionamientos peligrosos y peatones junto a las vías. Así mismo, se pide evitar el uso de móviles o cámaras al volante, retrasar la salida tras el eclipse para repartir el tráfico y, por supuesto, no conducir con las gafas protectoras puestas, algo obvio dado que la visibilidad es cero con esa pantalla ante los ojos.

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En Valencia, el fenómeno comenzará a partir de las 19.38 horas y alcanzará la totalidad alrededor de las 20.32. La DGT y la Guardia Civil de Tráfico asumen que la llegada de espectadores es difícil de predecir porque no existe una única zona de concentración, sino cientos de posibles lugares elegidos por los ciudadanos. Esa dispersión es uno de los principales problemas del operativo: un mirador secundario o una carretera rural pueden convertirse en pocos minutos en un cuello de botella. O en un accidente, aunque sea un simple alcance, que acabe generando, en el mejor de los casos, un atasco de varias horas.