La Comunitat Valenciana afronta el turismo de alto nivel con un consumo de casi mil litros de agua por persona al día

La Comunitat Valenciana y el verano no podrían entenderse entre sí sin tener en cuenta el impacto que tiene el turismo. En 2025, cerca del 20 % del PIB de la autonomía venía directamente del impacto de aquellas personas que venían a disfrutar de las tierras valencianas, un total de 29.622 millones de euros, según afirma Impactur. Sin embargo, los llamados 'turistas de lujo' también son los que más agua consumen, con topes de mil litros al día por persona, una cantidad entre tres y siete veces mayor a la media nacional, de 128 litros. Una media que en la Comunitat Valenciana asciende hasta los 151 litros por persona.

El gasto acuífero se dispara dentro del sector hotelero, especialmente en el de cinco estrellas, donde la media alcanza los 500 litros diarios y los picos máximos varían entre setecientos y mil litros en temporadas altas, que se destinan a jardines, piscinas y zonas de agua. Maribel Cerezo, directora del Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Internacional de Valencia, alerta sobre el gran peligro que supone este gasto desproporcional de agua, pero asegura también que el problema no se encuentra en el turismo: "Cada persona gasta más o menos lo mismo, el problema es lo que pueden gastar las instalaciones, que son más grandes y consumen mucha más agua", explica.

La forma de gestionar en qué se debe gastar el agua ha derivado en varios enfrentamientos territoriales, pese a que la respuesta tiende a ser clara: el abastecimiento humano y doméstico por encima del negocio y el uso recreativo. Una resolución que favorece a los hoteles y resorts, pero que perjudica notablemente a los agricultores. "No se puede hacer política con el agua", defiende la directora, que ha visto como el elemento básico de la vida se ha convertido en objeto de guerra entre las diferentes instituciones.

Unas soluciones 'trampa'

La aparición de camiones cisterna para solucionar los problemas hidrográficos se han convertido en la viva imagen de los problemas de agua que atraviesan varios municipios. Cuando las reservas locales no son suficientes, los vehículos permiten inyectar agua en los depósitos municipales y mantener el suministro. Una solución de emergencia que se ha convertido en la favorita de muchas organizaciones, pero que no resuelve el problema de forma completa. Se trata de un parche que tan solo mueve el problema al futuro y que no permite realizar actuaciones decisivas a largo plazo. "Es la mejor solución que hay para una urgencia y es legítimo recurrir a ellos, pero no puede ser la solución de cara a dentro de veinte años", asegura Cerezo.

Vecinos de Albal cargaban botellas de agua con el camión cisterna ayer.. RIADA HISTÓRICA . LLUVIAS . DANA . GOTA FRÍA . INUNDACIONES EN LA RIBERA . L'HORTA SUD. LA HOYA DE BUÑOL . REQUENA-UTIEL / Redacción Levante EMV

Detrás de cada cisterna que abastece un depósito se esconde, además, una presión creciente sobre unas reservas de agua que no son ilimitadas. La coincidencia del pico turístico con los meses de menor recarga natural obliga a buscar recursos adicionales precisamente cuando menos agua entra en el sistema. El problema se agrava cuando la falta de infraestructuras y alternativas conduce a una mayor dependencia de las aguas subterráneas y de las soluciones instantáneas. "El camión cisterna lo pagan los residentes con unos impuestos que deberían de ir enfocados a pensar en el futuro y en la gestión del agua, no tan solo en el presente", subraya.

Las aguas saladas es otro de los problemas presentes dentro de la gestión del agua, un recurso que acaba siendo irreversible, a no ser que aparezcan las desaladoras. Su avance en los últimos años no significa que deban dejar de ser el último recurso. "Las desaladoras generan agua muy salada que hay que gestionar porque destrozan el ecosistema", detalla. En la provincia de Alicante, varios acuíferos presentan problemas asociados a la sobreexplotación, con fenómenos de intrusión salina en determinados sistemas. Cuando se extrae más agua dulce de la que logra reponerse, el agua del mar puede penetrar en el acuífero y salinizar progresivamente un recurso cuya recuperación resulta extremadamente compleja.

Las soluciones a largo plazo

La gestión del agua a largo plazo pasa por dejar de depender exclusivamente de la climatología y comenzar a planificar para los periodos de escasez. Las infraestructuras actuales fueron dimensionadas, en muchos casos, para una realidad demográfica y turística propia de décadas anteriores, según afirma la experta: "Las infraestructuras están hechas pensadas en el turismo de los años 70. No se puede comparar la situación o las personas de antes con las de ahora".

Suelo de una presa totalmente seca y sin agua por la escasez de lluvias.. SEQUIA / ALEX ZEA

La población y la llegada de visitantes han crecido, mientras buena parte de las redes no lo ha hecho al mismo ritmo. Una de las prioridades es mejorar las redes de abastecimiento que permitirían reducir el volumen de agua que se pierde antes siquiera de llegar a los hogares. "El problema no es tanto lo que consumimos, sino la falta del agua, pero todos podemos mejorar lo que consumimos", subraya Cerezo.

Noticias relacionadas

La renovación de tuberías, el mantenimiento preventivo y la eliminación de fugas y conexiones deficientes pueden aumentar los recursos disponibles sin necesidad de extraer más agua, pero la responsabilidad sigue cayendo sobre las instituciones y los ciudadanos, que siguen viendo como se toman decisiones inmediatas en lugar de priorizar el futuro y se niegan "las soluciones a largo plazo".