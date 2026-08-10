Declarados cinco incendios forestales en Villar del Arzobispo, Villalonga, Jalance, Montesa y Enguera

Los servicios de emergencia han sido alertados de cinco incendios de vegetación declarados de forma prácticamente simultánea en los municipios valencianos de Villar del Arzobispo, Villalonga, Jalance, entre las localidades de Montesa y Anna, y en Enguera, lo que ha obligado a un rápido despliegue de efectivos aéreos y terrestres en los cinco puntos.

En Villar del Arzobispo, el dispositivo desplegado cuenta con dos medios aéreos coordinados sobre el terreno con una unidad de Bomberos Forestales de la Generalitat, una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, una unidad de prevención de incendios y la Policía Local. Según la última actualización de Bomberos de Valencia de las 18:35 horas, este incendio de vegetación se da ya por oficialmente extinguido.

Por su parte, tras recibirse el aviso en Villalonga, se ha enviado de inmediato un medio aéreo apoyado por dos unidades de Bomberos Forestales con su correspondiente autobomba, además de una dotación adicional de los Bomberos de Valencia. A las 19:45 horas el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha confirmado que el fuego de vegetación en Vilallonga ha quedado oficialmente extinguido.

Alrededor de las 17 horas, otro incendio forestal ha sido declarado en Jalance, donde se han enviado inmediatamente tres equipos aéreos, dos unidades de bomberos forestales -una de ellas helitransportada-, una brigada forestal y un coordinador forestal de los bomberos de València y una unidad de prevención de incendios. Poco después de que comenzara, la unidad de emergencias de la Generalitat se ha visto obligada a aumentar los medios trasladados a seis equipos aéreos, tres unidades de bomberos forestales y cuatro de bomberos de València.

De forma casi simultánea, dos combustiones más han sido notificadas alrededor de las 18.15 horas. El primero de ellos, entre los municipios de Montesa y Anna, ha movilizado a un medio aéreo, dos unidades de bomberos forestales con tres autobombas y una unidad de vigilancia.

Por otra parte, en Enguera se ha recibido el aviso de un incendio forestal que ha movilizado a dos medios aéreos, dos unidades de bomberos forestales con sus respectivas autobombas y dos dotaciones de bomberos de la ciudad de València. Posteriormente, el operativo se ha tenido que reforzar hasta contar con seis medios aéreos y cuatro unidades de Bombers Forestals de la GVA (una de ellas helitransportada), logrando finalmente dar por estabilizado el incendio forestal.

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Los equipos de extinción continúan trabajando intensamente en todos los focos para frenar el avance de las llamas y lograr el control de las zonas afectadas a la mayor brevedad.