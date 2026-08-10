El frente de tormentas deja chubascos "intensos", reventones cálidos y rachas de más de 115km/h en Alicante y el sur de Valencia

Los anunciaban las previsiones y, aunque con menor intensidad de lo previsto, un frente de tormentas ha atravesado la mitad sur de la Comunitat Valenciana desde el suroeste al noreste dejando tras de sí "chubascos intensos" que han dejado más de 30 litros por metro cuadrado en solo una hora y tormentas "fuertes o muy fuertes" acompañadas de granizo, como así explicó el lunes por la tarde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Este frente ha dejado a su paso algún reventón cálido, como el vivido en el Pinoso poco antes de las seis de la tarde, con rachas que han alcanzado los 100 kilómetros por hora -el laboratorio de la UA y Avamet señalan también reventones húmedos con rachas de 73 km/h e intensos chubascos en este municipio-.

La intensidad del viento ha sido siendo un factor a destacar con registros de hasta 116 km/h en Villena, según las mediciones de la Aemet. Sin embargo, las mediciones de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) han llegado a contabilizar picos extremos de hasta 176 km/h en Villena.

En Alcoi, una tormenta de apenas media hora de duración ha venido acompañada de rachas muy fuertes de viento que han alzanzado los 115 km/h en la estación meteorológica, mientras que en Benilloba los vecinos han reportado un "bestial" temporal con picos de viento de hasta 99 km/h y 13 l/m2.

En el propio casco urbano de Alcoi, concretamente en el Pas del Benisaidó, Avamet ha registrado una racha récord de 132 km/h, la más alta en sus 20 años de registros en ese punto. Según Aemet, estos reventones húmedos han provocado descensos bruscos de aire que aplastan las estructuras más frágiles.

A las 20:00 horas había registros de 47,6 l/m2 en Ibi (que han llegado a alcanzar los 51,2 l/m2 según el último balance de Aemet), 37,2 en Beneixama 27 l/m2 en Confrides, 23,4 en Xàbia, 20,4 en Alcoi o 18,8 l/m2 en Villena. La agencia las define como "de corta duración", pero también como fenómenos "muy violentos" con picos de viento que cambian más de 60 km/h de velocidad en muy pocos minutos.

Esta virulencia se ha hecho notar también en la costa de Alicante. En Calp, un reventón microburst o 'esclafit' ha derribado la silla del vigilante de la playa de l’Arenal-Bol. Otras rachas destacadas en el litoral e interior sur han sido las de Xàbia (72 km/h), Polinyà de Xúquer (66 km/h), Carcaixent (65 km/h) o Xàtiva (56 km/h).

Este virulento temporal ha obligado a los bomberos a realizar un intenso despliegue. Emergencias ha contabilizado 163 avisos en la provincia de Alicante, la mayoría concentrados en las comarcas de l'Alcoià, l'Alt Vinalopó, l'Alacantí y la Marina Baixa, con alrededor de 40 intervenciones del Consorcio de Bomberos por saneamiento de fachadas, caída de árboles, desperfectos en toldos, techos, cableado e incendios en instalaciones eléctricas.

Juani Ruz

La inestabilidad atmosférica ha comenzado alrededor de las 17:00 horas. El visor meteorológico ha mostrado la creación de dos núcleos de tormenta: el primero se ha generado en Castilla-La Mancha y ha dejado granizo de gran tamaño en algunos puntos, como Alcalá de Júcar; y el segundo ha comenzado al suroeste del Pinoso. Ambos han avanzado hacia el noreste y han entrado en la provincia de Valencia a la altura de Ontinyent, caracterizándose por registrar una densidad de rayos "extremadamente alta".

Falta ver si estos rayos han dejado algún fuego latente en algún árbol que desemboque en un incendio forestal. Ayer por la tarde, se declaró un incendio en Jalance, que requirió la participación de seis medios aéreos, y que ya ha quedado extinguido, así como otro en Enguera con dos aéreos, que ha sido ya estabilizado. Además, entre Montesa y Anna el fuego ha afectado a pequeños conatos que han quedado sofocados por la propia lluvia antes de la llegada de los efectivos, mientras que en Culla el incendio forestal ha quedado completamente extinguido a las 20:10 horas.

A su paso este segundo núcleo tormentoso ha dejado caer más de 30 litros por metro cuadrado en una sola hora en la Canyada-Candela o en Beneixama con una intensidad propia de las lluvias torrenciales. En general, según la Aemet, las tormentas han sido "de corta duración, pero muy intensas, con granizo y con rachas muy fuertes de viento". La mitad nortes del territorio no ha registrado precipitaciones de relevancia, a excepción de algunos puntos dels Ports; en Olocau del Rey han caído 17,8 l/m2 en una hora.

Pasadas las 20:00 horas, la inestabilidad también se ha desplazado al norte de Castellón con tormentas más débiles y de menor organización que han dejado lluvias suaves en la zona del incendio forestal de Tírig, estabilizado desde la tarde del lunes. En esta provincia, los bomberos han intervenido únicamente por la caída de un árbol en Sueras.

Tras dejar esta cadena de episodios violentos en el norte de la provincia de Alicante, la parte más adversa del frente ha salido finalmente al mar. No obstante, más tarde la atención se ha desplazado hacia el sur, ya que Aemet ha advertido del surgimiento de nuevos núcleos tormentosos en la Región de Murcia que podrían volver a afectar a la Comunitat Valenciana en las próximas horas. Toda la autonomía ha permanecido bajo aviso naranja por fuertes precipitaciones, granizo grande y rachas muy violentas hasta pasadas las 22:00 horas.

Calma mañana

Este martes regresa la estabilidad meteorológica y no se esperan fenómenos adversos en la Comunitat Valenciana. No hay avisos activos por la Aemet ni por altas temperaturas ni por tormentas. La situación se mantendrá estable durante los próximos días con máximas de 34 grados y mínimas de 25 en el litoral; en el interior, las máximas llegarán a 35 grados y por la noche el termómetro caerá a los 19 grados.

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La meteorología será clave en la jornada del miércoles, cuando tenga lugar el eclipse de sol total visible en toda la mitad norte de la autonomía. El cielo estará despejado en el momento exacto en que la Luna cubra por completo el Sol. Así lo confirma el boletín meteorológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitido el lunes por la mañana, que muestra una ausencia de nubes a las 20 horas.