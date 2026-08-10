Emergencias pide a los ayuntamientos cerrar sus paisajes protegidos ante el eclipse

Es un "hecho histórico", un día para "disfrutar", pero las circunstancias que rodean al eclipse, desde la cantidad de gente que se podría desplazar hasta el riesgo máximo de incendios por las temperaturas, obligan a un refuerzo de la seguridad, tanto en dispositivo oficial como en recomendaciones, algo en lo que las administraciones encargadas han incidido este lunes, en una nueva reunión del Cecopi, en la que han añadido una nueva recomendación a los ayuntamientos: cerrar todos los paisajes y parajes protegidos que tengan en sus términos municipales.

Según ha explicado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, una de las novedades que han marcado la reunión preparatoria a poco más de 48 horas del acontecimiento astronómico, está en la petición a los ayuntamientos de que cierren a la circulación todos los paisajes protegidos y que solo dejen acceder a estos a aquellas personas que tengan una reserva en un hotel o una masía y, por lo tanto, estén "localizados".

En este sentido, una de las principales preocupaciones que tiene el dispositivo de emergencias coordinador por la Generalitat y Delegación del Gobierno es el riesgo ante los incendios forestales, un riesgo extremo vistas las altas temperaturas y las posibles tormentas secas, con rayos, que podrían afectar hoy al territorio autonómico. Un incendio, como el que se está dando en Tírig, obligaría a destinar recursos de extinción ante una cita que ya de por sí generará una gran movilización de profesionales de la seguridad y las emergencias.

Así, junto a las recomendaciones a los ayuntamientos por estos cierres, la Generalitat también decretará el cierre de todos los parques naturales de la Comunitat Valenciana, no solo de los tres que inicialmente se habían previsto. "Tenemos que disponer de todos los servicios esenciales por si se pudiera producir un incendio", ha incidido Valderrama quien además ha reclamado a la ciudadanía que no transite por las zonas forestales, donde además no se les podría tener localizadas.

Previsión de "colas de dos horas"

Es por ello que el conseller de Emergencias, máximo responsable del operativo al activarse el miércoles el nivel 2, ha hecho un "llamamiento de concienciación" al recomendar ala población que acudan a los puntos oficiales de visualización. "Ahí tenemos dispositivo amplio de asistencia ante cualquier emergencia", ha indicado, al tiempo que ha explicado que para acudir a estos "pueden encontrarse con colas de más de dos horas". "Si ocurre, mucha paciencia, tenemos todo el dispositivo preparado", ha añadido.

En esa línea ha ahondado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien ha asegurado que todos los organismos del Estado estarán a disposición del Plan de Emergencias de la Generalitat el miércoles. Entre estos, Bernabé ha cifrado en 2.500 efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en "labores de control de carreteras" y ha considerado que la movilidad "va a ser un reto muy importante".

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Por ello, ha pedido a todas aquellas personas que se vayan a desplazar que planifiquen su viaje con antelación, que se informen a través de los canales oficiales de la DGT de los "puntos conflictivos" y que tengan "avituallamiento en el coche" ante la previsión de posibles colapsos en un momento de altas temperaturas. "Es un día donde hay que disfrutar, pero hay que hacerlo en condiciones de seguridad", ha expresado Bernabé.