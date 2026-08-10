Incendio de Tírig: Evoluciona “muy favorablemente”, pero eleva a 810 las hectáreas quemadas

El incendio forestal de Tírig (Castellón) presenta este lunes una evolución “muy favorable” y existe una “probabilidad muy alta” de que pueda estabilizarse en las próximas horas tras labores de extinción del incendio forestal, aunque la superficie afectada ha aumentado hasta las 810 hectáreas, con un perímetro aproximado de 21 kilómetros.

La mejora de las condiciones meteorológicas durante la madrugada ha permitido avanzar en las tareas de extinción y, a primera hora de la mañana, todo el perímetro del incendio se encontraba sin llama.

El dispositivo desplegado por el Centro de Coordinación de Emergencias cuenta actualmente con más de 300 efectivos, alrededor de 50 medios terrestres y 21 aeronaves disponibles para intervenir en las labores de extinción.

Así lo han explicado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y el director técnico del Puesto de Mando Avanzado (PMA), Antonio Rodrigo, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) celebrada este lunes por la mañana.

Los trabajos se concentran especialmente en el flanco norte, en la zona del municipio de Catí, localidad que fue evacuada el domingo ante la evolución del incendio.

Según los últimos datos provisionales, el fuego ha afectado a 810 hectáreas, frente a las 684 contabilizadas en el balance anterior. El incremento de superficie se debe, en parte, a los contrafuegos realizados por los equipos de extinción para frenar el avance de las llamas.

El perímetro del incendio, sin llamas

Valderrama ha destacado que los equipos han trabajado “incesantemente” durante toda la noche y que la evolución ha sido especialmente positiva en las zonas que más preocupaban durante la jornada del domingo, principalmente Catí y Tírig.

El director técnico del PMA ha explicado que la situación del incendio es actualmente favorable: durante la madrugada se pudo trabajar en buenas condiciones y se consiguió eliminar las llamas de todo el perímetro y de la superficie afectada.

Sobre la posibilidad de dar el incendio por estabilizado en las próximas horas, Rodrigo ha señalado que todavía es necesario garantizar la evolución favorable, aunque ha asegurado que existe “una probabilidad muy alta” de conseguirlo.

Las condiciones meteorológicas también han dado una tregua a los equipos. Frente a los vientos erráticos y las fuertes rachas del domingo, durante la noche se registraron condiciones más favorables, que este lunes también permiten trabajar con mayor seguridad a los medios aéreos.

47 evacuados permanecen en Xert

La evacuación de Catí continúa vigente. Actualmente, 47 personas permanecen alojadas en el polideportivo de Xert, entre ellas seis menores, junto a cinco animales.

Además, otras ocho personas mayores o dependientes han sido trasladadas a una residencia de Morella.

Los equipos de extinción centrarán durante la mañana sus esfuerzos en consolidar el perímetro, especialmente en la zona norte de Catí, antes de la posible llegada de tormentas durante la tarde.

El director técnico ha señalado que, en principio, estas tormentas no deberían complicar significativamente la situación debido al buen estado actual del incendio, aunque los trabajos continuarán durante toda la mañana para reforzar las zonas más sensibles.

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Por otro lado, los incendios forestales declarados en Sierra Engarcerán y Culla se encuentran ya controlados.