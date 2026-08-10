Mompó prepara la batalla municipal de 2027 con cambio de cartel en ciudades estratégicas

Mientras el PSPV ajusta el calendario para ir desgranando durante el otoño las candidaturas municipales, el PP de la provincia de Valencia apura estos días de agosto las últimas incógnitas y prepara para el próximo 11 de septiembre el lanzamiento de las candidaturas a la alcaldía en los 266 municipios.

Y habrá cambios. Los populares ya tienen cerrados los carteles en 196 localidades. Y en los de más de diez mil habitantes, apenas quedan entre cuatro y seis municipios por concretar.

Las dudas, como es habitual, se centran en los municipios donde el PP está en la oposición. En las ciudades donde gobierna, la continuidad se presume prácticamente total. Y allá donde aspira a gobernar, hay varios municipios clave, «estratégicos», en palabras de una fuente de la dirección: por el simbolismo de esa ciudad, por su tamaño o por el carácter decisivo en los partidos judiciales donde se juega la Diputación de Valencia.

La dirección provincial guarda los nombres bajo siete llaves. En algunos casos porque el aspirante se lo piensa; en otros, porque aún hay debate y tensión interna. Según distintas fuentes del PP, Catarroja, Paterna y Sagunt son municipios donde se da prácticamente por hecho que habrá cambios en las candidaturas.

El partido busca cuidar los resultados y se les da importancia por diferentes motivos. En el primer caso, por ser uno de los más castigados por la dana. Los dos restantes, al tratarse de dos grandes feudos socialistas donde el PP aspira a ser más competitivo. En Paterna, la cabeza de cartel en 2023 fue Sara Palma, y le ha tomado el relevo como portavoz Paco Sabater. El partido podría buscar una tercera opción.

Quart y Paiporta

Quart de Poblet es otro de los municipios donde la dirección provincial del PP aspira a mejorar. En toda la democracia solo ha gobernado allí el PSPV, pero la legislatura está siendo especialmente convulsa para Cristina Mora, la alcaldesa que sustituyó a Carmen Martínez. En los últimos tiempos se ha organizado una importante contestación interna y podría haber batalla de primarias. El PP aspira a pescar en aguas revueltas. Su actual portavoz es Raúl Esteban, al que también ha promocionado el partido como director de la empresa pública Vaersa. Fuentes del partido dan por hecho que repetirá, aunque la incógnita aún está por despejar.

De regreso a la zona cero de la dana, la portavoz municipal en Paiporta es Chelo Lisarde, pero ha sorprendido el movimiento del Consell, que ha nombrado como directora general a la joven concejala Isa Peyró. Se especula con un posible relevo. Este es otro municipio simbólico: el más golpeado por la dana y donde ya se produjo un relevo de la alcaldesa socialista.

‘Pescar’ en la Ribera Baixa

Otro partido judicial donde el PP ha depositado expectativas es el de la Ribera Baixa. Allí el PSPV atesora el único diputado provincial, en manos del alcalde de Cullera, Jordi Mayor. Con la diputación decidiéndose por un puñado de votos, el acta de la Ribera Baixa está en el aire, teniendo en cuenta que el PSPV está abierto en canal en Almussafes tras la crisis interna por la expulsión del alcalde por unas denuncias por acoso.

Fuentes populares reconocen la necesidad de reforzar sus candidaturas en Almussafes, Cullera y Sueca para mejorar los resultados electorales. Hay «optimismo» en el PP, reconocen las fuentes consultadas.

En círculos populares también se da por hecho que municipios como Ontinyent, Burjassot y Aldaia, a la vista de los últimos resultados, estarán bajo «especial revisión» de cara a la confección de las candidaturas de 2027.

Ontinyent es precisamente la fortaleza del socio de Mompó en la Diputación de Valencia, el exsocialista Jorge Rodríguez, de Ens Uneix. El PP no ha estado especialmente activo en la Vall d’Albaida, casi un pacto de no agresión al mismo tiempo que se ha regado la comarca con inversiones y ayudas públicas de la diputación y la Generalitat.

En el área metropolitana de Valencia, también clave para la diputación, hay municipios donde habrá cambio de cartel y la apuesta está más que clara. Es el caso de Moncada, donde el PSPV (y ahora Compromís) gobierna varias legislaturas y se ha reforzado la figura de Marga Benlloch, a la que incluso Mompó ha promocionado orgánicamente en la gestora del PPCV.

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Los carteles municipales pendientes terminarán de perfilarse en las próximas semanas. El PP provincial pretendía cerrar sus nombres antes del verano, pero la tradicional cena de inicio de curso en El Puig de la provincial de Valencia será este año de ámbito autonómico para lanzar las candidaturas a las grandes ciudades. Será allí cuando pongan en marcha la maquinaria hasta las elecciones del último domingo de mayo.