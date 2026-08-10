El 'New York Times' señala a València como un escenario mundial privilegiado para ver el eclipse

València estará este miércoles en el mapa mundial del eclipse solar total. Y no es una manera de hablar. 'The New York Times', uno de los periódicos de referencia internacional, sitúa a la ciudad como uno de los puntos destacados de su cobertura del fenómeno astronómico y la ha escogido como una de las dos grandes referencias de su gráfico sobre el recorrido de la totalidad por Europa.

En el mapa elaborado por el diario estadounidense, València aparece junto a Reikiavik como uno de los puntos de referencia de la trayectoria del eclipse. El gráfico señala incluso la hora exacta en la que comenzará la totalidad en ambos lugares: las 17.48 horas en la capital de Islandia y las 20.32 horas en Valencia, siempre en hora local.

La elección de la ciudad valenciana adquiere todavía más relevancia porque el propio ''New York Times' la cita expresamente cuando explica cuáles son los mejores lugares para contemplar el eclipse. El periódico neoyorquino de corriente demócrata destaca Valencia e Ibiza entre las localidades españolas que pueden ofrecer buenas condiciones para observar el fenómeno, frente a la mayor incertidumbre meteorológica que puede afectar a Islandia.

«Varias localidades de España ofrecen cielos despejados y temperaturas más cálidas, como Valencia e Ibiza», señala el diario estadounidense en su guía para seguir el eclipse. En ambas, añade, la totalidad comenzará a las 20.32 horas y durará aproximadamente un minuto.

València, una de las referencias de la sombra de la Luna

El eclipse recorrerá una enorme franja del planeta. Comenzará en el extremo norte de Rusia y la sombra de la Luna se desplazará después por Groenlandia, Islandia y el océano Atlántico antes de alcanzar la Península Ibérica y continuar hacia el Mediterráneo.

En España, la totalidad será visible durante un recorrido que atravesará también las Islas Baleares. El 'New York' Times explica que la sombra llegará a España y que los observadores situados en tierra firme podrán contemplar la totalidad a partir de las 14.33 horas, según el horario norteamericano.

Pero cuando el periódico aborda los lugares concretos desde los que observar el fenómeno, València vuelve a aparecer entre los destinos destacados. La razón tiene también un componente meteorológico. Muchos de los lugares situados bajo la franja de totalidad son zonas remotas y de difícil acceso. En Groenlandia, por ejemplo, gran parte del recorrido se producirá sobre territorios sin población permanente ni infraestructuras, mientras que Reikiavik, uno de los destinos más populares, puede verse condicionado por la nubosidad. España ofrece, según el diario, una alternativa más favorable.Y ahí aparece València.

El despliegue internacional del New York Times

La importancia que el periódico concede a València se aprecia especialmente en el gráfico que acompaña su información. La infografía representa la sombra de la Luna avanzando sobre la Tierra y muestra diferentes niveles de oscurecimiento del Sol. Sobre la franja de totalidad aparecen dos referencias con sus respectivas horas: Reikiavik, en Islandia, y Valencia, en España. Junto al nombre de la ciudad aparece la indicación «comienza la totalidad» y la hora española 20.32.

No se trata, por tanto, de una mención perdida dentro de un texto sobre un fenómeno que afecta a buena parte de Europa. València forma parte de la propia explicación gráfica que el 'New York Times' ofrece a sus lectores para entender cómo se desplazará el eclipse. La ciudad aparece así como una de las referencias de un recorrido que comienza miles de kilómetros al norte y que atraviesa el Atlántico antes de llegar a la Península.

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El interés del periódico estadounidense por València no se limita a su gráfico. 'The New York Times' ha preparado una cobertura internacional del eclipse y anuncia que contará con periodistas siguiendo el fenómeno desde Islandia, España, Gran Bretaña y Nueva York. La capital valenciana queda así integrada en la cobertura de un fenómeno que atravesará diferentes territorios europeos y que será seguido por millones de personas.