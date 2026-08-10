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Once vuelos permitirán ver el eclipse desde el aire

La aerolínea Vueling repartirá gafas protectores en más de una decena de vuelos desde los que se apreciará el fenómeno astronómico. Uno de ellos saldrá desde València

Un avión de sobrevuela la superluna

Un avión de sobrevuela la superluna / KIMIMASA MAYAMA / EFE

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Kevin Contreras

València

El fenómeno del eclipse traspasa fronteras a niveles difíciles de imaginar, pero también elementos. De la tierra al mar y del mar al aire, tres de los elementos básicos -y medios de transporte- desde los que se podrá ver la totalidad del fenómeno astronómico que tendrá lugar el próximo miércoles 12 de agosto a las 20.30 horas. Vueling ha sido la compañía encargada de coordinar once aviones desde distintos puntos de salida para hacer que el viaje de ida, o vuelta, se convierta en uno de los vuelos más difíciles de olvidar.

La totalidad se podrá ver desde dos de los trayectos, que tendrán su salida en Barcelona y Palma de Mallorca y tendrán como punto de llegada Lisboa en ambos casos. Sin embargo, los otros nueve viajes también podrán apreciar el evento que no sucedía en la península ibérica desde hace algo más de un siglo.

Los vuelos desde los que se verá el eclipse

Además de los vuelos que podrán apreciar la totalidad del eclipse, también se podrá ver en otras nueve travesías, de las cuales una saldrá de València con destinación a Sevilla. Además, otro de los vuelos tendrá como destino final Alicante, una de las poblaciones donde no se podrá ver el eclipse en su totalidad.

El resto de vuelos se darán entre Lisboa y Barcelona; Bilbao y Alicante; Sevilla y Santiago de Compostela; Barcelona, Ibiza, Valencia y Málaga con París, e Ibiza con Málaga y Sevilla. Desde ellos, se podrá apreciar el fenómeno de forma parcial debido a la cercanía con el trayecto que realizará la penumbra siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables y permitan su visualización. Todos los aviones sobrevolarán la trayectoria del eclipse a una distancia entre 30.000 y 36.000 pies de altitud, una altura que se encontrará entre los 9.000 y los 11.000 metros.

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Flota de aviones de la Compañía Vueling / Redacción Levante EMV

Para asegurar la protección de las personas a bordo, la compañía repartirá a bordo gafas homologadas para que los viajeros puedan seguir el fenómeno con seguridad a través de las ventanillas del avión. Vueling ha destacado también que su red conecta con los principales puntos de la franja de totalidad, desde el litoral cantábrico hasta la costa mediterránea, un seguro para aquellos que quieran desplazarse a los diferentes puntos para apreciar el fenómeno que volverá a ocurrir en 2027, pero no de manera total.

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