Pirotecnia Vulcano lamenta el incidente del Castell de l’Olla de Altea y asegura que cumplió los protocolos de seguridad

Pirotecnia Vulcano ha expresado su “profundo pesar” por el incidente registrado durante la celebración de la 40ª edición del Castell de l’Olla de Altea y ha trasladado su solidaridad a todas las personas afectadas. La compañía ha deseado especialmente una “pronta y completa recuperación” a los heridos y ha asegurado que tanto su dirección como el conjunto de su equipo están a disposición de las personas afectadas y sus familias.

La empresa, encargada del espectáculo pirotécnico del Castell de l’Olla durante los últimos cuatro años, ha destacado que se trata de un evento de reconocido prestigio que congrega cada año a miles de personas. Para esta edición de 2026, Pirotecnia Vulcano asegura que disponía de los permisos correspondientes y había aplicado las medidas y protocolos de seguridad establecidos para la celebración del espectáculo.

Asimismo, la compañía señala que el espectáculo se desarrolló de acuerdo con el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería y con la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) que regula el disparo de espectáculos pirotécnicos.

Tras el incidente, Pirotecnia Vulcano asegura que está recabando y analizando toda la información disponible, incluida la relacionada con los artificios empleados durante el espectáculo, al tiempo que mantiene una colaboración estrecha con las autoridades competentes para tratar de esclarecer las circunstancias del suceso y determinar sus causas.

La compañía considera “fundamental” que la investigación se lleve a cabo con el máximo rigor y afirma que continuará aportando toda la información que le sea requerida. Asimismo, señala que comunicará las conclusiones que correspondan una vez se hayan esclarecido debidamente las circunstancias del incidente.

Un seguro de Responsabilidad Civil activado

Pirotecnia Vulcano ha incidido también en las medidas de protección con las que cuenta la compañía. La empresa dispone de una póliza de seguro de Responsabilidad Civil en vigor cuya cobertura alcanza hasta ocho veces el importe exigido por la legislación aplicable.

Según explica, esta cobertura responde al compromiso de la compañía con la seguridad, la prevención y la protección ante posibles eventualidades. Además, la póliza ya ha sido activada para atender las consecuencias que puedan derivarse del incidente, de acuerdo con sus coberturas y con las responsabilidades que, en su caso, correspondan.

La empresa sostiene que “la seguridad constituye uno de los pilares fundamentales de Pirotecnia Vulcano” y asegura que está presente tanto en la planificación como en la ejecución de todos sus espectáculos.

En este sentido, señala que trabaja para que el público pueda disfrutar de la pirotecnia con tranquilidad y seguridad y pone en valor el Castell de l’Olla, que este año ha alcanzado su 40ª edición y que considera ya un espectáculo pirotécnico de referencia.

Agradecimiento a los servicios de emergencia

Pirotecnia Vulcano también ha querido agradecer expresamente a la Cofradía del Castell de l’Olla de Altea el apoyo mostrado tras el incidente y ha reconocido la intervención de los servicios de emergencia, sanitarios, cuerpos de seguridad y demás profesionales que participaron en el dispositivo y atendieron a las personas afectadas.

La compañía ha agradecido igualmente las numerosas muestras de apoyo recibidas durante las últimas horas y ha asegurado que, en estos momentos, su prioridad son las personas afectadas y contribuir “con absoluta colaboración y transparencia” al completo esclarecimiento de lo ocurrido.