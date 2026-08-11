Cielo despejado y sin nubes en Valencia y Castellón para el momento del eclipse total

Lo anticipaban las previsiones meteorológicas desde el viernes y, a medida que han ido avanzando los días, se han confirmado. El cielo de la mitad norte de la Comunitat Valenciana desde donde mejor se verá el eclipse total de sol estará despejado en el momento exacto en que la Luna cubra por completo el Sol. Así lo confirma el boletín meteorológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitido el lunes por la mañana, que muestra una ausencia de nubes a las 20 horas. A poco más de 48 horas, las predicciones son bastante fiables y se acercarán bastante a la realidad del miércoles por la tarde, pero siguen en la línea de lo explicado el viernes por el jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, quien defendió que la visibilidad del eclipse "será buena" en la mayor parte de la autonomía.

Sí que habrá, por el contrario, nubosidad en la mitad sur de la autonomía, donde el fenómeno se podrá ver al 99 %, aunque estas serán nubes altas; es decir, que no impedirán la visión del Sol porque estará ya muy bajo en el momento de la totalidad. "Ha de tenerse en cuenta que las nubes altas, en la mayoría de los casos, permiten la observación del eclipse", explica la propia Aemet en su boletín del lunes. Y se esperan, asimismo, nubes medias al oeste del sur de la provincia de Valencia, lo que sí que podría complicar la visión del fenómeno. Y es que no solo importa la "nubosidad justo encima del punto de visualización", sino la "nubosidad hacia el oeste" porque el "Sol sobre el horizonte a la hora del eclipse estará muy bajo".

Otros condicionantes serán las temperaturas máximas y el riesgo de incendios. En cuanto a las primeras, se prevén hasta 36 grados en el interior y 32 o 33 en el litoral. Esto dispara el riesgo a sufrir golpes de calor porque cabe recordar que las zonas de observación del eclipse son justamente espacios a pleno sol y con poca sombra. A la hora del eclipse se espera que "las temperaturas hayan descendido en general entre dos y cinco grados respecto a los valores máximos", añade el informe. En cuanto a la segunda cuestión, la del fuego, una de las que más preocupa a la Generalitat Valenciana, se prevé un riesgo "muy alto o extremo" en toda la provincia de Castellón y en el interior de la de Valencia, las dos zonas donde mejor se verá el eclipse.

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Informe desde mayo

La agencia publicó en mayo un estudio estadístico sobre la frecuencia de la nubosidad en la Península Ibérica para las fechas del eclipse analizando lo ocurrido en los últimos 16 años. Esto no es en sí una predicción sino un análisis de las probabilidades. En principio en todo el litoral y prelitoral de la Comunitat Valenciana hay una probabilidad entre el 50 y el 65 % a que el estado del cielo sea poco nuboso o despejado. En las zonas del interior de las provincias de Castellón, se reduce a un entre un 30 y 50 % de probabilidades, mientras que en muchos puntos de la costa se dispara esta posibilidad hasta un 80 %. Es decir que, teniendo en cuenta los datos meteorológicos de la última década y media, hay cabida para un cierto optimismo.