Calor extremo durante la jornada del eclipse: la Aemet activa varios avisos por altas temperaturas en la Comunitat Valenciana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por altas temperaturas en diversas zonas de la Comunitat Valenciana para este miércoles 12 y jueves 13 de agosto. València se librará de lo peor del calor, pero las temperaturas serán muy elevadas en el interior. Este episodio coincide con el histórico eclipse total de sol que se vivirá en el territorio valenciano.

Suben las temperaturas mínimas

Para el miércoles 12 de agosto, se prevé en general cielo poco nuboso. Por la mañana, habrá intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral. Durante la tarde, crecerá nubosidad de evolución en el interior sur, con baja probabilidad de algún chubasco.

El viento soplará flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este (brisas) durante las horas centrales. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, salvo las mínimas en el sur que ascenderán.

Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, salvo las mínimas en el sur de la Comunitat Valenciana, que ascenderán. / Levante-EMV

Avisos amarillos en el interior

A pesar de que en la costa las temperaturas serán más contenidas, la Aemet ha activado el aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 36 ºC en el interior norte de la provincia de Valencia. Este aviso estará vigente de 13:00 a 21:00 horas, afectando especialmente al interior de la zona y al Rincón de Ademuz.

Los mapas de la Aemet muestran el calor intenso generalizado, con valores que pueden superar los 36 ºC en el interior, mientras que en la costa se mantendrán más suaves gracias a la brisa marina. En cuanto a las capitales de provincia, se esperan las siguientes temperaturas mínimas y máximas:

València: 25 ºC / 33 ºC

25 ºC / 33 ºC Alacant: 25 ºC / 33 ºC

25 ºC / 33 ºC Castelló de la Plana: 24 ºC / 34 ºC

Previsión de la Aemet para el eclipse

Este miércoles es un día histórico marcado por el eclipse. La Aemet ha emitido una previsión especial sobre la nubosidad y el tipo de nubes para las 20:00 horas, momento clave del evento astronómico.

Visibilidad del eclipse en València y Castellón

Desde zonas abiertas de la zona litoral de Valencia se podrá contemplar el eclipse total sin necesidad de realizar desplazamientos. Se prevén cielos poco nubosos o con nubes altas, lo que facilitará la observación.

No obstante, existe cierta incertidumbre en zonas del norte de Castellón, donde los restos de nubes altas podrían cubrir el cielo a la hora del eclipse. Pese a esto, dado que el sol estará muy bajo sobre el horizonte, es posible que en zonas con nubes altas se pueda ver el eclipse con un horizonte despejado.

Por la tarde se espera nubosidad de evolución en sierras del interior norte de Castellón y norte de Alicante, que podría dejar algún chubasco o tormenta dispersa. Los mapas de Aemet muestran acumulaciones puntuales de precipitación en estas áreas.

Existe cierta incertidumbre en zonas del norte de Castellón, donde los restos de nubes altas podrían cubrir el cielo a la hora del eclipse. / Aemet

Recomendaciones de salud y seguridad

La Aemet alerta de que será un día cálido, con máximas que rondarán los 32-34 ºC en el litoral y alcanzarán los 36-38 ºC en el interior. Ante esta situación, las autoridades recomiendan extremar la precaución si se va a permanecer en el exterior, manteniéndose bien hidratado y protegidos del sol en las horas centrales del día debido a unos índices de radiación UV especialmente altos.

Por otro lado, el peligro de incendios forestales para este miércoles, 12 de agosto, será extremo en toda la Comunitat Valenciana, por lo que resulta imprescindible respetar el entorno, evitar cualquier actividad de riesgo, no abandonar residuos y abstenerse de encender fuego.

Asimismo, a quienes tengan previsto desplazarse para observar el eclipse se les aconseja planificar el viaje con antelación suficiente y seguir en todo momento las indicaciones emitidas por las autoridades e instituciones.

Se intensifica el calor

El jueves 13 de agosto, el episodio de temperaturas significativamente altas continuará en zonas interiores y del prelitoral central de la Comunitat Valenciana. En València, el cielo estará poco nuboso, con nubosidad de evolución en el interior por la tarde, donde hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta. Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso.

En la Comunitat Valenciana, se esperan cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes bajas matinales en la costa y nubosidad de evolución diurna en el interior, con baja probabilidad de chubasco débil aislado y tormenta por la tarde. El viento será flojo de componente oeste, girando a componente este durante las horas centrales.

Avisos amarillos

La Aemet amplía los avisos amarillos para el jueves, de 13:00 a 21:00 horas, en la provincia de Valencia:

Interior sur de Valencia: Aviso amarillo por máximas de 38 ºC .

Aviso amarillo por máximas de . Interior norte, litoral norte y litoral sur de Valencia: Aviso amarillo por máximas de 36 ºC (este umbral se alcanzará en el interior de las zonas litorales).

Las temperaturas mínimas y máximas para el jueves en las capitales serán: