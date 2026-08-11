Miel de bosque para 'endulzar' el fin de los incendios

El vicepresidente segundo de la Generalitat, José Luis Díez, visitó este lunes Alcudia de Veo, Ayódar y Sueras, tres de los municipios afectados por el incendio iniciado en la Vall d’Uixó.El también conseller de Presidencia llevó el compromiso de que la "vuelta a la normalidad" será una "prioridad" para el Ejecutivo autonómico y desgranó algunos de los programas de ayudas activados, no obstante, si a alguien se le puede quedar un mejor sabor de boca de manera literal de la reunión es al propio dirigente autonómico, en concreto, el sabor de la miel de bosque de la zona.

Tal y como ha reflejado este martes el Portal de Transparencia de la Generalitat, Díez recibió un par de obsequios del ayuntamiento de Alcudia de Veo: una figura representativa de la Serra d'Espadà (parque natural dañado por las llamas) y un tarro de miel de bosque origen Castellón. Y mientras la figura decorará la conselleria, la miel tendrá disfrute personal. Será de los pocos momentos dulces que puede dejar la gestión posterior a un incendio.