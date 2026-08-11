Paco Colomer: "Este eclipse es único e histórico: no se verá otro igual hasta el año 2.180"

Con vistas al eclipse total del próximo miércoles, el astrofísico valenciano Paco Colomer, miembro de la Comisión Interministerial del Trío de Eclipses en representación del Ministerio de Ciencia, no tiene dudas, estamos ante un fenómeno astronómico "único" e "histórico" que no volverá a repetirse en siglos. Este eclipse total, será "excepcional", y ofrecerá un acontecimiento espectacular, sobre todo para Castellón y Valencia, y desde la capital valenciana hacia el Norte de la provincia. Por contra, en el sur de Valencia y en Alicante, este acontecimiento natural se verá más "parcialmente" aunque no dejará de ser impresionante.

"El próximo eclipse total, visible desde València, será en el año 2.180" por eso estamos ante un momento irrepetible que hay que disfrutar. El científico de Quart de Poblet y afincado en Monserrat verá este evento mundial desde su propio domicilio. "Lo más raro es que puedas ver un eclipse desde tu casa -como este- ya que el norte de la Comunitat Valenciana está dentro de la denominada zona de totalidad" así que Colomer recomienda a los valencianos que lo vean desde sus hogares. "Aquel que está en zona de totalidad que no se desplace" porque lo verá perfectamente pero eso sí hay que ponerse las gafas homologadas.

En Castellón será más largo que en Valencia

Ahora bien, en todos los municipios valencianos, pese a ser la Comunitat Valenciana un enclave privilegiado para ver este espectáculo de la naturaleza, no se verá igual. Por ejemplo, "en València ciudad será total; y en Alzira, no". De hecho, "en Castellón también será más largo que en Valencia". También es cierto que como se va a producir a última hora de la tarde, en torno a las 20, 30 horas, "cuando el sol se está poniendo" va a ser "más cortito", que si se produjese por la mañana. Aún así, es un "fenómeno histórico y la gente va a poder disfrutar de una experiencia muy bonita". Porque, subraya, "tardaremos muchos años en ver algo parecido"

En tanto que experto astrofísico, Paco Colomer ha tenido varias reuniones de trabajo en la Comisión Interministerial del Trío de Eclipses, un órgano donde están representados 14 ministerios del Gobierno de España, las comunidades autónomas -incluyendo la Comunitat Valenciana-, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y multitud más de instituciones. Por la Generalitat, el representante en esta comisión es Rafael Sebastián Aguilar, el director general de Ciencia e Investigación, que depende de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades. De hecho, como ha publicado Levante-EMV, Sebastián es el coordinador del dispositivo organizado para la administración autonómica para que la jornada del 12 de agosto discurra sin incidentes.

"Lo mejor es buscar un sitio al que puedas ir andando"

Las autoridades autonómicas y municipales, y la Delegación del Gobierno, están preocupadas por la gran cantidad de desplazamientos por carretera que se van a dar ese día. En ese sentido, han advertido del riesgo quedarse atrapados en un atasco con el coche o en una aglomeración de público. "Ya se han tomado medidas -apunta Colomer-, por ejemplo, se han cerrado los parques naturales; y a l'Albufera no se va a poder ir." Aún así, "puntualmente puede haber problemas de movilidad, incluso en los enclaves oficiales". Aunque se lleve preparando con antelación, "no sabes cuánta gente va a aparecer ese día en un lugar determinado". Y lo más aconsejable, "es que busques un sitio al que puedas ir andando para verlo".

Hay que quitarse las gafas en el momento preciso

Colomer ha impartido charlas con recomendaciones para disfrutar de este hito histórico en Quart de Poblet y Monserrat, entre otros lugares. Además de participar en programas de radio y de televisión como divulgador. Como principal consejo añade uno muy importante: "Hay que quitarse las gafas en el momento en que el Sol está tapado por la Luna totalmente. En ese momento justo, hay que quitarse las gafas porque si no, no veremos el eclipse". El resto del tiempo, en los prolegómenos, y mientras se va fraguando el fenómeno astronómico, "no te puedes quitar las gafas". "El eclipse no es peligroso para la vista, lo que es peligroso para la vista es el sol", la exposición prologanda y fija al Astro Rey, aclara.

Los tres eclipses de 2026, 2027 y 2028

En estos días se habla mucho del trío de eclipses, pues también es histórico que en apenas tres años se vayan a producir tres. El primero, es el del miércoles. El segundo, también total, será en 2027, en concreto, el 2 de agosto. Este eclipse será visible como total en una franja del sur de España y parcial en el resto del país. La franja de totalidad atravesará el estrecho de Gibraltar de oeste a este y cubrirá el extremo sur de la península, incluyendo ciudades como Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla. La duración máxima de la totalidad en España corresponderá a Ceuta con 4 minutos y 48 segundos. El tercer fenómeno astronómico se producirá el 26 de enero de 2028. Este eclipse anular será visible en el suroeste de la península y como parcial en el resto de España.

Paco Colomer subraya que en un eclipse anular "la Luna no cubre totalmente al Sol, de ahí que se vea ese anillo característico". Y muy importante, "en ningún momento te puedes quitar las gafas".