Las playas de València, obligadas a reforzar su limpieza por el eclipse

La oleada de gente que llegará a las playas con motivo del eclipse dejará tras de sí un rastro de residuos del que los servicios de limpieza se tendrán que hacer cargo. Lo hemos visto muchas veces, en las playas tras la noche de San Juan, en la Plaza del Ayuntamiento cuando acaba una mascletà, y esta vez no será distinto. Por este motivo, el Ayuntamiento de València ha dispuesto un operativo extraordinario de limpieza y recogida de residuos vigente durante este miércoles para agilizar el vaciado de las papeleras y recuperar las zonas de arena y paseo tras el fenómeno.

Los servicios municipales reforzarán la atención en las playas desde la tarde del día 12 hasta la madrugada con el objetivo de mantener estos espacios en las mejores condiciones, principalmente en la del punto de observación oficial de la Malva-rosa.

Diez contenedores y 120 papeleras instaladas en las playas del norte

En las playas del norte, el ayuntamiento ha previsto la instalación de diez contenedores de 1.000 litros en distintos puntos del paseo marítimo, así como 50 parejas de papeleras de 120 litros para envases y resto, sumando un total de 100 unidades.

En el paseo mirador de la Marina se ha programado, además, un refuerzo de diez parejas de papeleras y se ha previsto destinar un equipo de dos personas con furgoneta al barrido manual y al vaciado de estas desde las 22 horas.

Valencia VLC limpieza y desalojo de la playa de la Malvarrosa tras la noche de San Juan / Francisco Calabuig / LEV

Cuarenta operarios encargados de la limpieza de playas

En total, cuarenta operarios se encargarán de la limpieza de la playa durante el día del eclipse y la mañana siguiente. Al ser las horas más críticas las de la madrugada, se duplicará el número de operarios entre las 4 y las 7 horas.

El servicio ha organizado desde las 18 horas y hasta la medianoche ocho operarios y operarias, distribuidos entre el paseo y la arena, cuatro de ellos de refuerzo, y a este despliegue se han sumado, entre las once de la noche y las cinco de la madrugada, dos equipos de trabajo con dos cisternas, dos barredoras y cuatro profesionales.

La recuperación de la playa se ha adelantado también durante la madrugada. Desde las 4 horas se ha previsto la incorporación de 28 operarios y operarias en la arena, 14 de ellos adicionales, hasta las 7 horas; ocho personas en el paseo, cuatro de refuerzo, hasta las 10 horas; y dos camiones todoterreno de caja abierta con dos profesionales cada uno.

Más recursos en el litoral sur: 80 papeleras, 6 personas y 3 furgonetas

En las playas del sur de la ciudad y los embarcaderos, donde ya se han instalado papeleras adicionales en los tramos viarios y las zonas urbanas, el operativo ha reforzado la capacidad de depósito con 22 parejas de papeleras en el paseo de Pinedo, 18 en el paseo de El Saler, cuatro en el embarcadero de El Saler y cuatro en el embarcadero de l'Albufera.

También se han dispuesto tres equipos adicionales, formados por dos personas y una furgoneta cada uno, para recorrer los puntos de mayor concentración prevista entre las 18 y las 20 horas. Su cometido se ha definido para el vaciado de papeleras, el barrido manual y la retirada de los residuos que pudieran quedar fuera de los recipientes.

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14 operarios habituales que adelantan 1 hora su jornada

En estas playas, el servicio manual de limpieza de arena, integrado por 14 operarios y operarias, y los dos camiones todoterreno para recoger las bolsas han adelantado su inicio de las 5 a las 4 horas. La limpieza mecánica se ha programado con tres tractores limpia-arenas a partir de las 5 horas.