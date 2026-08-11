El PSPV solicita al Consell información del nombramiento de Ferran Torres como embajador

Dicen que preguntar no es ofender. Algo así podría aplicarse a la petición del PSPV al Consell sobre el nombramiento de Ferran Torres como embajador de la Comunitat Valenciana: los socialistas valencianos han celebrado su designación como imagen promocional de la Comunitat Valenciana, pero han reclamado información para conocer los pormenores del acuerdo entre la Generalitat y el futbolista valenciano ante la falta de detalles dados por el Ejecutivo autonómico.

“Como artífice de la consecución del campeonato del mundo con la selección española, Torres ha conseguido una repercusión mediática mayor incluso de la que ya gozaba y agradecemos su disponibilidad para representar a los valencianos y a las valencianas a través de su designación como nuestro embajador”, ha destacado la diputada de los socialistas en las Corts, Mercedes Caballero, quien no obstante ha señalado que presentará preguntas parlamentarias y solicitudes de documentación para conocer los pormenores del acuerdo.

En concreto, Caballero demandará información sobre el Protocolo de Colaboración y, en su caso, un eventual contrato que la Generalitat haya firmado para materializar derechos y obligaciones entre las partes. De este modo, la diputada pedirá detalles sobre las obligaciones contraídas por ambas partes en ese protocolo de colaboración, así como qué acciones y/o actuaciones se materializarán con cargo a este compromiso con el fin de ser “embajador e imagen” de la Comunitat Valenciana.

El futbolista valenciano Ferran Torres levanta la Copa del Mundo. / Jean Catuffe/Europa Press

Tal como indica la parlamentaria, según las informaciones facilitadas, Ferran Torres no percibirá retribución económica por dicha representación, pero el PSPV-PSOE es “consciente de que sí existirá un coste para la Generalitat valenciana”, por lo que se solicita información sobre qué vicepresidencia, conselleria, organismo autónomo, entidad de derecho público, fundación o consorcio gestionará las acciones y/o actividades que se programen, en qué va a consistir la representación y en cuánto se prevé su coste

Al mismo tiempo, Caballero pide conocer si se ha buscado la intermediación del representante del futbolista o de los clubes a los que está o podría estar vinculado, así como alguna de las marcas patrocinadoras del futbolista, para la consecución del contrato, y si la Generalitat tiene algún compromiso de pago con alguna de ellas.

"No tiene valor económico"

El delantero de Foios autor del gol decisivo del Mundial frente a Argentina acudió el pasado viernes al Palau de la Generalitat donde firmó junto al president Juanfran Pérez Llorca el protocolo de colaboración entre la Administración autonómica y el futbolista. Fue ahí cuando el jefe del Consell reveló que Ferran solo puso una condición para aceptar ser imagen de la C. Valenciana: "no cobrar por ello".

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En este sentido, el president ensalzó que "llevar el sentimiento de ser valenciano no tiene valor económico" por eso "avisó que no quería una contrapresatación, y eso es un compromiso grande con la Comunitat". Asimismo, indicó que el acuerdo, que incluye tres actos por año, carece de contenido económico directo ni retribuciones para el deportista, más allá de los gastos derivados de transporte, alojamiento y desplazamientos vinculados a una actuación que asumirá la Generalitat. A cuánto asciende eso es por lo que pregunta el PSPV... sin ofender a la decisión de nombrarlo embajador, claro.