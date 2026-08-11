València blindada por el eclipse: calles cortadas y acceso restringido

El Ayuntamiento de València ha puesto en marcha un plan de movilidad y seguridad para la jornada de mañana, 12 de agosto, con motivo del eclipse solar total, estableciendo restricciones severas que afectarán tanto a la fachada marítima como a los espacios naturales del sur de la ciudad. Debido a que la Generalitat ha declarado el nivel de preemergencia 3 por riesgo máximo de incendios forestales, el acceso al bosque de la Devesa del Saler permanecerá cerrado durante todo el día, permitiéndose únicamente el paso a los apartamentos por las vías principales, mientras que los accesos a las playas del sur y sus restaurantes quedarán limitados a partir de las 18:00 horas. Para mitigar el riesgo de fuego, desde primera hora de la mañana se activarán los cañones de difusión de agua para refrescar la masa forestal de la Devesa.

Cortes de tráfico por el eclipse / Ayuntament de València

Restricciones en la zona urbana

En lo que respecta a la movilidad urbana, el hito principal se producirá a las 18:00 horas, cuando se cortará totalmente la salida de València por la V-15, que conecta con la Autopista del Saler y la CV-500, afectando tanto al paso inferior como a la vía de servicio de la avenida del Profesor López Piñero. Este operativo también incluirá restricciones de acceso desde la V-30 y cortes en diversos puntos de conexión con Pinedo, además del cierre de la CV-500 en ambos sentidos antes de la entrada al área forestal.

Calles afectadas en la playa y el puerto

En las playas del norte, como la Malva-rosa y el Cabanyal, los cortes de tráfico comenzarán de forma "permeable" a partir de las 16:00 horas, permitiendo únicamente el paso a residentes, transporte público, taxis y personas autorizadas, en un dispositivo similar al de la noche de San Juan que se ajustará según la afluencia de personas.

El mapa de restricciones e itinerarios recomendados identifica calles clave en los distritos marítimos, como Arnaldo de Vilanova, I. de Villena, José Ballester Gozalvo, Eugenia Viñes, Doctor Lluch y la calle de la Reina, donde se prevén desvíos o cortes intermitentes. Asimismo, la circulación se verá afectada en el entorno del Puerto y Las Arenas, específicamente en Doctor Marcos Sopena, J.J. Dómine, Ingeniero Manuel Soto y Joan Verdeguer, mientras que el tráfico procedente de la avenida del Port, de França y de les Balears será redistribuido hacia vías como Serradora, Menorca o Lluís Peixó.

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Minimizar uso de vehículos

Ante este escenario, las autoridades municipales recomiendan encarecidamente dejar el vehículo privado en casa y optar por el transporte público o los desplazamientos a pie. Tanto EMT València como Metrovalencia reforzarán sus servicios, destacando el uso del tranvía hacia la zona marítima debido a que las obras del metro hacia Marítim continúan activas. Para aquellos ciudadanos que no tengan más opción que utilizar el coche, se ha habilitado una zona de aparcamiento recomendada en la avenida dels Tarongers. El estado del tráfico podrá seguirse en tiempo real a través del Geoportal del Ayuntamiento, Google Maps y Waze, herramientas que estarán monitorizadas permanentemente por el Centro de Gestión de Tráfico.