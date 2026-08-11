Una vez acabado el eclipse, ¿qué hago con las gafas?

El 12 de agosto la actividad en la península se detendrá para presenciar el eclipse solar total, que ya es considerado el evento astronómico del siglo en España. Miles de personas ultiman los preparativos para ello, con gafas exclusivas incluidas; puesto que una prolongada exposición de la vista durante el fenómeno resulta en daños oculares o pérdida de la misma. Pero, una vez la Luna y el Sol retomen sus órbitas y los españoles volvamos a nuestras vidas, todos nos preguntamos qué hacer con estas gafas.

Estas lentes de un solo uso están fabricadas con filtros solares bajo la normativa ISO, lo que la convierten en un residuo excepcional, es decir, no se puede desechar en la basura convencional. Por ello, Ecoembes comparte varias recomendaciones sobre lo que podemos hacer con ellas; puedes reciclarlas o donarlas.

CASTELLON. GAFAS PARA EL ECLIPSE / KMY ROS / MED

¿En qué contenedor se tiran las gafas?

Por lo general, el conjunto de materiales que forman la lente pueden ir al contenedor de restos o preferiblemente al punto limpio. Pero lo más recomendable es retirar el filtro de la montura y así reciclarlos de manera correcta.

Si la estructura es de cartón o plástico es preferible separar ambos materiales de la gafa y cortar los oculares con especial cuidado. Entonces, se distribuye la montura de cartón en el contenedor azul; pero si esta es de plástico el destino de los dos compuestos es el depósito grisáceo. Aunque, si lo prefieres puedes donar tus gafas o reutilizarlas.

Reutilización y donación

La principal recomendación de Ecoembes es no tirar el producto si este está en perfectas condiciones tras el uso, ya que puedes utilizarlas para los eclipses de los próximos años. Pero, si no las quieres conservar puedes optar por donarlas a asociaciones astronómicas y centros educativos ya que las pueden necesitar para actividades didácticas. Asimismo, puedes informarte si tu ayuntamiento o entidad local ha habilitado un punto de recogida para su reutilización en otros países, siempre que estas no presenten arañazos ni perforaciones.

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El impacto colectivo

Desde la organización insisten en el reciclaje, ya que además de los españoles que disfrutaremos del eclipse, se prevé la visita de más de 2 millones de turistas internacionales a nuestro país para presenciar el fenómeno. Por lo que el impacto de no reciclar las gafas, una vez finalizado el evento, será incalculable. Ecoembes pide a la población responsabilidad, pues la acción de separar los materiales no precisa de más de treinta segundos.