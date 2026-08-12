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Aemet avisa: nubes en el interior de Valencia y Castellón y posibles lluvias antes del eclipse

El satélite Eumetsat detecta "nubes de desarrollo evolucionando" en las sierras del interior y posibles tormentas

Aemet avisa: nubes en el interior de Valencia y Castellón y posibles lluvias antes del eclipse

Aemet avisa: nubes en el interior de Valencia y Castellón y posibles lluvias antes del eclipse

Redacción Levante-EMV

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Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

Con la cuenta atrás ya en marcha para el eclipse, la mirada está en el cielo. El deseo es, precisamente, ver lo que ocurre, un fenómeno astronómico que no se observa en la Comunitat Valenciana desde hace más de un siglo, sin embargo, hay puntos donde esta visión podría complicarse, tal y como avisa la Agencia Estatal de Meteorología y el satélite Eumetsat.

En este sentido, según informa la delegación valenciana de la Aemet en su cuenta de X, el satétlite europeo ha detectado "nubes de desarrollo evolucionando en las sierras del interior de Castellón, Valencia y norte de Alicante, con tormenta en el interior norte de Castellón en la zona de Vistabella del Maestrat que está en fase de disipación".

No parece, sin embargo, que estas nubes puedan impedir la visión del fenómeno astronómico en el litoral, tal y como se observa en el vídeo publicado por la propia Aemet, aunque sí podrían tomar fuerza en el interior de la provincia castellonense, uno de los lugares donde la visión del eclipse es total.

"Lluvia escasa"

De hecho, en su página web, la propia Aemet prevé intervalos nubosos hasta las 19 horas en Segorbe, hora a la que también podría haber "lluvia escasa" en Montanejos. La previsión, no obstante, es que esos intervalos nubosos se disipen a partir de las 20 horas, minutos antes del momento culmen del eclipse.

Según la cuenta de X especializada en fenómenos meteorológicos, València Weather, habría "problemas para ver el eclipse en el norte de Castellón si las tormentas no mueren ya". "En el resto, la visibilidad es bastante buena. Esperemos que no se desarrollen demasiado las tormentas de sur de Valencia. Suerte a todos, disfrutar de este evento y si estáis en el monte con cuidado", añaden.

12/08/26. Castellon. Desert de les palmes. Las autoridades restringen el acceso al paraje natural por riesgo de incendio, eclipse de sol 2026

Imagen del Desert de les Palmes en la mañana de este miércoles. / Toni Losas

Las informaciones de la Aemet además dan los primeros datos de temperaturas de la jornada que han sido altas. El máximo se ha registrado en Xàtiva a las 17:10 horas donde se ha llegado hasta los 37,1ºC, seguido de Bicorp, que a las 16 horas ha registrado 36,7ºC, Ademuz, que ha llegado hasta los 36,5ºC, misma temperatura que Atzeneta del Maestrat.

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Esas temperaturas podrían bajar a la hora del eclipse, no obstante, en prácticamente la totalidad de municipios de la Comunitat Valenciana el termómetro rozará los 30 grados. En la ciudad de València, por ejemplo, se espera que a las 20 horas haya 30 grados.

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