Aemet alerta de un riesgo extremo de incendios en Valencia durante el eclipse: "Serían muy difícil de apagar"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de un peligro muy alto o extremo de incendios forestales este miércoles, 12 de agosto, coincidiendo con la jornada del eclipse total de sol. Las altas temperaturas y la sequedad del ambiente obligan a extremar las precauciones, especialmente en Valencia y el resto de la Comunitat Valenciana.

El portavoz de Aemet, Rubén del Campo, ha señalado que será una jornada muy calurosa, con temperaturas superiores a los 35 grados en amplias zonas de la Península. Aunque el calor será algo menos intenso en áreas costeras, la combinación de temperaturas elevadas y baja humedad incrementará notablemente el riesgo de propagación de incendios.

La Policía Local corta los accesos al paraje natural del Saler / Levante-EMV

"Es necesario extremar las precauciones para no provocar un incendio que luego sería muy difícil de apagar", ha advertido Del Campo. De hecho, la Generalitat ha establecido para este miércoles el nivel de preemergencia 3 por riesgo máximo de incendios

¿Habrá nubes en Valencia durante el eclipse?

La previsión meteorológica es, en principio, favorable para observar el eclipse en Valencia. Aemet espera cielos poco nubosos en buena parte de la Península y también en la franja por la que discurrirá la totalidad del fenómeno.

En la Comunitat Valenciana podrían aparecer algunas nubes altas, especialmente en el norte, aunque inicialmente no deberían impedir la observación. Más incertidumbre existe en el interior de Castellón, donde podrían desarrollarse nubes de evolución asociadas al Sistema Ibérico.

Aemet tiene previsto publicar un boletín específico con una previsión más detallada de la nubosidad para las horas del eclipse.

Ayto Vlc

La hora clave

El momento de máxima expectación llegará en torno a las 20.30 horas, cuando la Luna ocultará completamente el disco solar en las zonas situadas dentro de la franja de totalidad.

La coincidencia del eclipse con una jornada de calor intenso y elevado riesgo de incendios convierte la prevención en una de las principales preocupaciones de las administraciones ante la previsión de una gran afluencia de personas a zonas naturales y puntos elevados de Valencia para contemplar el fenómeno.

Accesos limitados

Las restricciones se intensificarán conforme avance la jornada. A partir de las 18.00 horas se cortará la salida de València por la V-15, que conecta con la Autopista del Saler y la CV-500. El cierre afectará tanto al paso inferior como a la vía de servicio de la avenida del Profesor López Piñero. También se realizarán cortes en otros puntos de conexión con Pinedo y en la CV-500 antes de acceder a la masa forestal, además de restringirse la entrada desde la V-30.

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El acceso a las playas del sur queda igualmente condicionado por el dispositivo, con excepciones para residentes, personas autorizadas y transporte público. En el caso de los desplazamientos hacia playas y restaurantes, el operativo municipal establece limitaciones hasta las 18.00 horas, momento en el que se endurecerán los cortes de tráfico.