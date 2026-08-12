La búsqueda del eclipse total moviliza a los españoles: "En Murcia no se veía al 100% y hemos venido a Utiel"
Un grupo de viajeros se ha desplazado desde Murcia hasta la localidad valenciana para presenciar el fenómeno astronómico con total nitidez
Dos vecinos de Albacete también han elegido el municipio para ver el eclipse
La búsqueda del 100 % de visibilidad del eclipse solar ha movilizado hoy a numerosos entusiastas. Entre ellos, un grupo de viajeros procedentes de Murcia ha decidido desplazarse hasta Utiel, punto oficial de la Generalitat Valenciana, para asegurar una vista privilegiada que no habrían podido obtener en su ciudad de origen.
Los primeros integrantes de este grupo, Javi, Edu y Pedro, llegaron a Utiel alrededor de las 12 horas de la mañana para preparar el lugar de observación. Según explicaron, la motivación principal de su viaje es que en Murcia el eclipse "no se verá en su totalidad", mientras que han leído que en Utiel "la visibilidad será completa".
Preparativos y convivencia
Equipados con sillas y equipo técnico (aunque con cierta incertidumbre sobre el funcionamiento de su dispositivo de observación), los viajeros han aprovechado las horas previas para comer y disfrutar del entorno. Se espera que el grupo crezca en las próximas horas con la llegada de más compañeros que se desplazan directamente desde sus puestos de trabajo.
La expectación entre los asistentes es máxima ante lo que califican como un evento "chulo" y "mágico". "A ver qué es lo que vemos. A ver cómo va a ser algo tan chulo", comentaba uno de los integrantes del grupo, reflejando el entusiasmo de quienes han viajado específicamente para "disfrutar a tope" de la experiencia.
Dos vecinos de Albacete, también en Utiel
Además, dos vecinos de Caudete (Albacete), también han elegido Utiel para ver el eclipse solar. A pesar de tener que realizar un trayecto de una hora y media, consideran que el esfuerzo merece la pena al tratarse de un acontecimiento que "no pasa todos los días".
Con gran entusiasmo, describen la experiencia como algo que sucede "una vez en la vida" y califican la visión del eclipse como algo realmente "bonico".
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