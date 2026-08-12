Tráfico
La DGT avisa por el eclipse en Valencia: todas las carreteras donde podrá verse mientras se conduce
Tráfico alerta de que mirar el eclipse al volante puede convertirse en una peligrosa distracción y señala 16 vías de la provincia de Valencia donde el fenómeno podría ser visible durante la conducción
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado una advertencia especial para este miércoles, 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse total de sol: el fenómeno puede convertirse en una importante distracción al volante en numerosas carreteras de la Comunitat Valenciana.
Tráfico recuerda que las distracciones están entre los principales factores de los accidentes mortales y pide a los conductores mantener la atención exclusivamente en la carretera y no intentar observar ni fotografiar el eclipse mientras conducen.
Carreteras con visibilidad del eclipse
En la provincia de Valencia, la DGT ha identificado 16 carreteras en las que el eclipse podría ser visible desde el vehículo: A-3, A-23, A-35, V-23, N-322, CV-35, CV-60, CV-370, CV-376, CV-383, CV-415, CV-425, CV-435, CV-455, CV-520 y CV-655.
La advertencia cobra especial relevancia ante el importante volumen de desplazamientos previsto durante la tarde hacia zonas del interior y puntos con buena visibilidad para contemplar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años.
Las carreteras con riesgo de distracciones por el eclipse
Además de las vías valencianas, Tráfico ha señalado otros tramos de Castellón y Alicante donde los conductores podrían tener el eclipse dentro de su campo visual.
En Castellón, las carreteras señaladas son la A-23, CS-22, N-225, N-232, N-234, CV-16, CV-20, CV-100, CV-133, CV-135, CV-138 y CV-146.
En Alicante, la advertencia afecta a la A-7, A-31, A-70, A-77, AP-7, N-340, CV-70, CV-83, CV-84, CV-86, CV-91, CV-95, CV-774, CV-820, CV-845 y CV-873.
La recomendación de Tráfico es clara: planificar los desplazamientos con antelación, evitar cualquier intento de observar el eclipse mientras se conduce y mantener la máxima atención a la circulación.
Las 16 carreteras de Valencia
En la provincia de Valencia, la DGT identifica un total de 16 vías en las que el eclipse podría ser visible durante la conducción:
- A-3, autovía que conecta València con el interior de la provincia y Madrid.
- A-23, Autovía Mudéjar, en dirección hacia Sagunto y el interior.
- A-35, eje que comunica el entorno de Xàtiva con Almansa.
- V-23, uno de los principales accesos al área de Sagunto y su puerto.
- N-322, carretera que atraviesa zonas del interior valenciano.
- CV-35, uno de los grandes ejes entre València, Llíria, Casinos y el interior de Los Serranos.
- CV-60, vía que comunica el interior de la provincia con las comarcas centrales.
- CV-370.
- CV-376.
- CV-383.
- CV-415.
- CV-425.
- CV-435.
- CV-455.
- CV-520.
- CV-655.
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