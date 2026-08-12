Cuánto dura la totalidad del eclipse en cada municipio de la Comunitat Valenciana

La astronomía es una ciencia compleja, más en un fenómeno como el que se vive hoy. Trabaja con dimensiones infinitas y cálculos muy precisos. Tanto es así que en el caso del eclipse de este 12 de agosto, no todos veremos de igual manera la sombra de la luna sobre el astro rey. Aunque la provincia de Castellón es una de las zonas donde podrá verse en plenitud, lo cierto es que en función del punto de observación no solo podrá verse de una y otra manera sino también variará el tiempo que durará el punto de ocultación total. En los territorios más al sur no se llegará a ver la totalidad en ningún momento, y la duración de esta entre algunos municipios de Valencia y Castellón puede variar en más de un minuto y medio.

Duración en cada localización

La Generalitat Valenciana ha dispuesto puntos de observación oficial en la provincias castellonense y valenciana con todos los servicios necesarios. En Castellón, una de las que se encuentran en el centro de la franja de totalidad, los puntos oficiales están repartidos en Benassal, con 1:39 minutos visible de totalidad; Peñíscola, de la misma duración; en las playas de la capital, donde se verá durante 1:35 minutos; y, por último, en Onda, el punto oficial castellonense con menor duración de totalidad, 1:31 minutos en total.

Mientras tanto, en la provincia de Valencia son consideradas zonas de observación oficiales Aras de los Olmos, con 1:15 minutos de totalidad; Puçol, con 1:13; la playa de la Malva-rosa con 1:02; Utiel con 33 segundos; y, por último, Macastre, con una duración de eclipse total de 23 segundos.

Puntos de observación oficial

En la ciudad de Castelló, las playas desde el planetario hasta el río están habilitadas para un aforo de hasta 60.000 personas. En el interior de la provincia, el Castillo de Onda y la Ermita de Sant Cristòfol tienen capacidad para 1.000 personas cada uno, y aunque ambos puntos disponen de avituallamiento, baños e iluminación, la Ermita no tiene zona de aparcamiento, adaptación para personas de movilidad reducida ni posibilidad de pernocta. Por último, Peñíscola también ha habilitado una zona de observación oficial con capacidad para acoger a 5.000 personas.

En la provincia valenciana se ha dispuesto la playa de la Malva-rosa con aforo para 10.000 personas y la playa de Puçol para 1.000. En el interior, el Pico del Remedio de Utiel estará habilitado para 600 personas; Aras de los Olmos para 5.000; y el Castillo de Macastre para 1.500 personas. Según la página creada por la Generalitat Valenciana ‘Eclipses CV’, no disponen de baño Aras de los Olmos, Macastre ni la playa de la Malva-rosa y no es posible la adaptación de personas con movilidad reducida ni Puçol ni Aras de los Olmos.

Listado de la duración de la totalidad del eclipse en cada municipio

Esta es la duración del eclipse total en cada municipio de la Comunitat Valenciana desde el que será visible.

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La Península Ibérica está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Por ello, es importante acudir a un punto de observación con buena visibilidad hacia el oeste y cielos despejados, esto último es más probable al suceder en verano.

Qué ocurre en ese momento

Cuando la Luna oculte completamente al Sol, se verá un círculo oscuro, que es realmente la cara en sombra de la Luna, y alrededor un halo de luz tenue. Esta es la única fase de un eclipse solar en la que podemos mirar al Sol sin gafas de eclipse o protección homologada, pero hay que tener mucha precaución para no hacerlo hasta estar seguros de que la ocultación es completa, y dejar de hacerlo antes de que finalice.

Eclipse solar total / Redacción Levante-EMV/Unsplash

El halo de luz que vemos alrededor de la oscuridad es el brillo de la emisión de la corona solar, que junto a la cromosfera constituye lo que se conoce como la atmósfera del Sol. Esta corona emite una luz tenue que normalmente tapa el brillo de la fotosfera, la capa que consideramos la superficie del Sol y que emite la mayor parte de la luminosidad que observamos habitualmente. Durante el eclipse, sin embargo, la Luna bloquea toda la emisión de la fotosfera, y el brillo de la corona se deja ver formando un halo.

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El momento más impactante se producirá con el inicio de la totalidad, que vendrá acompañado de una disminución muy brusca de la luz del Sol y de la temperatura. No será exactamente como noche cerrada, sino como un atardecer muy tardío, y en el resto del cielo aparecerán algunas de las estrellas más brillantes, que hasta ese momento eran invisibles debido a la luz del día.