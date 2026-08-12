De EE UU e Inglaterra a València atraídos por la emoción del eclipse

Cuando faltan pocas horas para un fenómeno astronómico único, las miradas comienzan a posarse en el cielo valenciano. Es la expectación que genera el eclipe, la misma que atrae a ciudadanos -incluso- de fuera de nuestras fronteras. Richard y Al llegaron el viernes de Inglaterra y Estados Unidos respectivamente para ver este evento desde València atraídos por la experiencia astronómica, pero también turística. Se han conocido en un banco del paseo marítimo de la Malvarrosa. Richard cuenta que ayer ya recorrió la playa para encontrar el mejor punto de observación, y ha decidido que este se encuentra entre una zona de baños públicos, mirando al fondo esquivando las palmeras y unos pocos edificios.

Porque encontrar el mejor enclave es esencial y, a esta hora, buena parte de los turistas y vecinos apostados en este punto de observación tienen la misma duda. ¿Cuál será la mejor perspectiva para ver la caída del sol? Al ha participado en un tour llamado "Eclipse solar en España" y lleva la camiseta del tour puesta. Dice que está emocionado y un poco nervioso. Y que merece la pena esperar las horas que harán falta a que la luna tape el sol.

Más tránsito en el paseo

A esta hora la playa de la Malvarrosa permanece absolutamente tranquila, como cualquier otro día, la única diferencia tal vez sea un mayor tránsito en el paseo marítimo (no tanto en la arena) y que todos los bancos están ocupados por gente que no quiere playa, solo eclipse. Además, en la zona están desplegadas unidades de la Policía Nacional y Policía Local para garantizar la seguridad de lo que se prevé un seguimiento masivo.