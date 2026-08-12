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Sigue en directo el eclipse de sol desde la Comunitat Valenciana: Alerta máxima por incendios y afluencia masiva

El fenómeno astronómico ha supuesto un auténtico revulsivo económico para el territorio pero también un enorme reto para garantizar la seguridad

Directo | Sigue el eclipse de sol sobre la ciudad de València / LevanteTV / Fernando Bustamante

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Íñigo Roy

Jaime Roch

Begoña Jorques

Amparo Soria

València

Una jornada histórica. La Comunitat Valenciana vive hoy miércoles un momento que pasará a la historia. Por primera vez en un siglo, las provincias de Castellón y Valencia podrán observar en su totalidad un eclipse total de sol.

Este fenómeno astronómico ha supuesto un auténtico revulsivo económico para el territorio pero también un enorme reto para garantizar la seguridad: hoteles llenos, miles de visitantes confirmados tanto en la costa como en el interior y una movilidad prevista similar a la de una mini operación salida concentrada en muy pocas horas.

La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha un dispositivo especial para cubrir todos los frentes que conlleva el eclipse. Cierre de parques naturales, refuerzo con más de 5.000 sanitarios, más de 2.500 efectivos de seguridad desplazados a los puntos de observación y principales puntos del día. La recomendación prioritaria es evitar desplazamientos innecesarios y contemplar el eclipse si es posible desde casa.

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