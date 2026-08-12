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Sigue en directo el eclipse de sol desde la Comunitat Valenciana: Alerta máxima por incendios y afluencia masiva
El fenómeno astronómico ha supuesto un auténtico revulsivo económico para el territorio pero también un enorme reto para garantizar la seguridad
Una jornada histórica. La Comunitat Valenciana vive hoy miércoles un momento que pasará a la historia. Por primera vez en un siglo, las provincias de Castellón y Valencia podrán observar en su totalidad un eclipse total de sol.
Este fenómeno astronómico ha supuesto un auténtico revulsivo económico para el territorio pero también un enorme reto para garantizar la seguridad: hoteles llenos, miles de visitantes confirmados tanto en la costa como en el interior y una movilidad prevista similar a la de una mini operación salida concentrada en muy pocas horas.
La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha un dispositivo especial para cubrir todos los frentes que conlleva el eclipse. Cierre de parques naturales, refuerzo con más de 5.000 sanitarios, más de 2.500 efectivos de seguridad desplazados a los puntos de observación y principales puntos del día. La recomendación prioritaria es evitar desplazamientos innecesarios y contemplar el eclipse si es posible desde casa.
Alerta máxima de incendios
Uno de los grandes problemas a lo que podría enfrentarse la gestión de la Emergencia es un incendio forestal que coincida con el eclipse o las horas previas, con el volumen de desplazamientos previstos, muchos de ellos en zonas rurales alejadas de la costa.
Una vez acabado el eclipse, ¿qué hago con las gafas?
El 12 de agosto la actividad en la península se detendrá para presenciar el eclipse solar total, que ya es considerado el evento astronómico del siglo en España. Miles de personas ultiman los preparativos para ello, con gafas exclusivas incluidas; puesto que una prolongada exposición de la vista durante el fenómeno resulta en daños oculares o pérdida de la misma. Pero, una vez la Luna y el Sol retomen sus órbitas y los españoles volvamos a nuestras vidas, todos nos preguntamos qué hacer con estas gafas.
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Lucía Camporro
Calor extremo durante la jornada del eclipse: la Aemet activa varios avisos por altas temperaturas en la Comunitat Valenciana
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por altas temperaturas en diversas zonas de la Comunitat Valenciana para este miércoles 12 y jueves 13 de agosto. València se librará de lo peor del calor, pero las temperaturas serán muy elevadas en el interior. Este episodio coincide con el histórico eclipse total de sol que se vivirá en el territorio valenciano.
Comienza el blindaje de l'Albufera por el eclipse: La policía corta los accesos al paraje natural del Saler
Faltan horas para el eclipse pero el dispositivo de cierre de l'Albufera y su entorno ya ha comenzado. Agentes de la Policía Local de València acaban de cortar los acceso al paraje natural del Saler, tal como estaba previsto.
Se prohíbe acceso total a los senderos, pistas y caminos forestales del paraje.
La Policía Local corta los accesos al paraje natural del Saler, por si os apaña para el directo o lo que sea
¿Qué hacer si veo borroso después del eclipse?
Observar un eclipse solar sin la protección adecuada puede dañar la retina y provocar una retinopatía solar, una lesión que, según los expertos, no siempre causa dolor y cuyos síntomas pueden aparecer horas después de la exposición. La Sociedad Española de Oftalmología (SEO) advierte que cualquier alteración visual merece atención.
Alba Grimaldos
Cómo observar el eclipse solar total: estas son las recomendaciones de los expertos
Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto tendrá lugar el acontecimiento astronómico más esperado del verano 2026. Durante unos minutos, la Luna ocultará por completo el Sol, dando lugar a un eclipse solar total. El fenómeno recorrerá la península de oeste a este y pasará por diferentes comunidades, entre ellas la Comunitat Valenciana, donde podrá observarse desde numerosos puntos.
Levante-EMV busca las mejores fotos de sus lectores del eclipse solar
En Levante-EMV queremos reunir las mejores fotografías del eclipse solar total que nos enviéis vosotros, nuestros lectores, para crear una gran fotogalería con las imágenes más espectaculares de este acontecimiento histórico en la Comunitat Valenciana.
La Universitat de València retransmitirá en directo el eclipse solar del 12 de agosto
La Universitat de València (UV) retransmitirá en directo, a través de su página web y Youtube, el eclipse total del 12 de agosto, en un acto organizado por los integrantes de l'Observatori Astronòmic de la UV, Fernando Ballesteros y Julia Suso. El eclipse comenzará como parcial a las 19:38 h y alcanzará su fase de totalidad durante un minuto exacto (de 20:32 a 20:33 h), con su momento cumbre de oscuridad a las 20:32:54 horas. La emisión de la UV, contará con dos cámaras y se realizará desde la cúpula del edificio de Rectorado de la institución académica. La retransmisión comenzará a las 19:30 y se prolongará hasta que se ponga el sol sobre las 21 horas. Y se podrá seguir mediante este enlace.
El 'milagro' del eclipse: Aras multiplica por 25 su población
Aras de los Olmos es un pequeño pueblo del interior de España. Tan pequeño que se consideró parte de su municipio vecino, Alpuente, durante algunos años. Hace más de tres siglos recuperó su independencia, pero lo que jamás se hubieran imaginado entonces es causar interés en personas de Estados Unidos y Japón, ni tener que preparar al pueblo para acoger a 10.000 personas. La astronomía siempre ha formado parte de su identidad, con varios observatorios en el municipio, un interés didáctico abrumador sobre la materia y siendo uno de los 5 lugares del mundo considerados a la vez reserva de la Biosfera y reserva Starlight. Si nos paramos a pensarlo durante un momento, podemos entender perfectamente por qué sería el destino elegido por tantos.
Diego Aitor San José
Un 'ejército' de 15.000 efectivos frente a las 'amenazas' del Día D
Todo preparado a nivel operativo para la jornada "histórica" de este miércoles por el eclipse solar total, el primero en más de 100 años. El acontecimiento histórico sucederá en el cielo, pero los riesgos se notarán en la superficie terrestre. Algunos están vinculados con la movilización que se generará ante el deseo de observar el fenómeno astronómico; otros, con las fechas en las que sucede y las condiciones meteorológicas que lo acompañan: posibles colapsos en carreteras, golpes de calor, daños en la vista o incendios se erigen en la lista de preocupaciones. Y ante ellos, un despliegue de más de 15.000 efectivos, 29 medios aéreos y 40 drones
Cuando España se quedó a oscuras: cronología de sus grandes eclipses
Durante siglos, España ha sido uno de los grandes escenarios europeos para la observación de eclipses totales de Sol. En 1905, uno de estos fenómenos oscureció parte del país durante 3 minutos y 46 segundos y atrajo a numerosas expediciones científicas. Este miércoles, 12 de agosto, más de un siglo después, la Península vuelve a recuperar ese protagonismo.
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