Fase total
El eclipse total de sol convierte el día en noche sobre la Comunitat Valenciana
Miles de valencianos contemplaron la 'mágica' instantánea donde el astro rey cedió ante el satélite terrestre, dejando ver su corona solar
Apenas ha durado un minuto pero el eclipse total de sol sobre València ha convertido el día (la tarde, en realidad) en noche. A medida que la luna tapaba al astro rey, la luz ha comenzado ha descender, primero lentamente, hasta que en los últimos minutos, el eclipse ha alcanzado su punto máximo y el sol ha cedido ante el satélite terrestre. La instantánea a las 20:32 sobre la ciudad de València solo puede calificarse como 'mágica'. Ha bajado la temperatura y en cuestión de segundos la noche ha tomado el día y el sol ha dejado ver su parte menos visible, la corona solar.
Un anillo brillante donde debía estar el sol. Un aro de llamas en medio de la oscuridad más absoluta y un silencio total para contemplar este fenómeno único, que no había sido visible en la Comunitat Valenciana desde hacía más de un siglo. Y algo tan especial no podía pasar desapercibido. Miles de personas han contemplado el fenómeno desde terrazas, ventanas, azoteas, playas y puntos oficiales de observación.
No te pierdas todas las noticias del eclipse
- Sigue en directo el eclipse de sol desde la Comunitat Valenciana: Alerta máxima por incendios y afluencia masiva
- Vehículos incendiados, corte en la autovía y retenciones: las complicaciones en las carreteras antes del eclipse
- Cuánto dura la totalidad del eclipse en cada municipio de la Comunitat Valenciana
- Aemet avisa: nubes en el interior de Valencia y Castellón y posibles lluvias antes del eclipse
- Turistas en València por el eclipse: "Hemos venido adrede desde Reino Unido, va a ser algo excepcional"
- ¿Cómo vestir para ver el eclipse? El efecto Purkinje lo explica
- Cuándo ponerse y quitarse las gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto en València
- La búsqueda del eclipse total moviliza a los españoles: "En Murcia no se veía al 100% y hemos venido a Utiel"
- Fiebre por el eclipse en la Malva-rosa: "Esto se tiene que llenar"
- La Aemet activa avisos naranja por tormentas y granizo en Valencia con hasta 40 l/m2 en una hora: cuándo y dónde lloverá más
- Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol en la Comunitat Valenciana con capacidad para más de 85.000 personas
- Última hora de los incendios en Castellón: Centran los esfuerzos en Tírig tras controlar el fuego en Culla y mejorar en la Serra d'en Galceran
- Lluvia y tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes: la Aemet activa varios avisos en la Comunitat Valenciana
- Confinan la Serra d'en Galceran y desalojan algunas masías debido al humo generado
- València blindada por el eclipse: calles cortadas y acceso restringido
- Violenta granizada en el interior de Valencia: piedras de más de 5 centímetros, coches dañados y destrozos en el campo
- Cuándo ponerse y quitarse las gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto en València