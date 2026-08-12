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El eclipse total de sol convierte el día en noche sobre la Comunitat Valenciana

Miles de valencianos contemplaron la 'mágica' instantánea donde el astro rey cedió ante el satélite terrestre, dejando ver su corona solar

Así ha sido el eclipse de sol total en la Comunitat Valenciana

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Así ha sido el eclipse de sol total en la Comunitat Valenciana /

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Íñigo Roy

Lluís Pérez

Apenas ha durado un minuto pero el eclipse total de sol sobre València ha convertido el día (la tarde, en realidad) en noche. A medida que la luna tapaba al astro rey, la luz ha comenzado ha descender, primero lentamente, hasta que en los últimos minutos, el eclipse ha alcanzado su punto máximo y el sol ha cedido ante el satélite terrestre. La instantánea a las 20:32 sobre la ciudad de València solo puede calificarse como 'mágica'. Ha bajado la temperatura y en cuestión de segundos la noche ha tomado el día y el sol ha dejado ver su parte menos visible, la corona solar.

Un anillo brillante donde debía estar el sol. Un aro de llamas en medio de la oscuridad más absoluta y un silencio total para contemplar este fenómeno único, que no había sido visible en la Comunitat Valenciana desde hacía más de un siglo. Y algo tan especial no podía pasar desapercibido. Miles de personas han contemplado el fenómeno desde terrazas, ventanas, azoteas, playas y puntos oficiales de observación.

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