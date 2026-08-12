Eclipse
Los famosos y el eclipse: Qué lugares han elegido para contemprarlo
Son muchas las celebridades que han confirmado que estarán en España para ver este histórico evento
El eclipse lleva semanas acaparando titulares y portadas y, finalmente, ha llegado el día. Nadie se lo quiere perder e incluso celebridades mundialmente conocidas han viajado hasta España para poder verlo en su plenitud. Desde las empresas más famosas hasta músicos se han desplazado para observar el acontecimiento.
SpaceX se ha desplazado hasta Burgos para el eclipse. La empresa de Elon Musk reservó hace 18 meses el Parador de Lerma para alojar a 140 especialistas que seguirán de cerca todo lo que ocurra. Pese a los rumores que han revolucionado el municipio, todo apunta a que el magnate no estará presente. Lerma se encuentra en medio de la franja de ocultación, es decir, será testigo de cómo se produce una oscuridad total. Las más de cien personas que han viajado hasta España podrán disfrutar del evento desde sus 70 habitaciones o 200 balcones.
Brian May, el mítico guitarrista del grupo Queen, que también es doctor en astrofísica, también ha viajado hasta nuestro país. Tal vez son muchos los que desconocían esta faceta del británico, pero antes de dedicarse a la música, estudió Física y Matemáticas en el Imperial College de Londres y comenzó allí una investigación relacionada con el polvo interplanetario. El éxito de Queen le llevó a dejar pausados durante años sus estudios, pero finalmente los retomó y en 2007 obtuvo el doctorado en Astrofísica. May ha elegido concretamente Teruel para contemplar el eclipse y seguirá el fenómeno desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre y formará parte del grupo de alrededor de 150 personas que han escogido este enclave para observarlo.
Uno de los planes más originales posiblemente sea el escogido por Jesús Calleja. El montañero y presentador estará en su León natal durante el fenómeno astronómico; lo más curioso es que ha anunciado que lo verá desde un globo aerostático. El leonés anunció en sus redes sociales su decisión después de que la Agencia Espacial Europea eligiera León como punto de encuentro ciudadano en España para seguir el eclipse.
Pedro Duque también se ha preparado para vivir el eclipse desde un lugar privilegiado. El exastronauta español estará en el Observatorio de Yebes, en Guadalajara, donde se ha organizado un amplio dispositivo científico para seguir el fenómeno. Duque ha mostrado en los últimos días su preparación para el eclipse y ha compartido incluso su particular “kit” para observarlo con seguridad. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, anunció hace tres meses que este enclave fue elegido por el Gobierno de España como el centro de seguimiento oficial del eclipse total solar.
La otra cara de la moneda
Pero, como siempre, hay gente que está empeñada en llevar la contraria y, por tanto, han anunciado que no verán el eclipse. Por un lado está el siempre polémico Marcos Llorente; después de estar en el ojo del huracán por decir que no hay que usar crema solar o por sus llamativas gafas de cristales amarillos, el reciente campeón del mundo ha confirmado en sus redes sociales que no tiene previsto ver el eclipse. Al futbolista del Atlético de Madrid le preguntaron sobre si utilizaría gafas homologadas para observar el fenómeno y, tras sacar las suyas propias a la venta, admitió que ni siquiera verá el evento.
Miguel Bosé, famoso durante el coronavirus por su negacionismo, tampoco verá el eclipse solar de este miércoles. El cantante ha aparecido en redes para pronunciarse sobre el fenómeno y ha lanzado una advertencia a sus seguidores, al asegurar que a él el eclipse le da “mal rollo” y que no piensa verlo. Al menos, Bosé ha aprovechado para recomendar que no hay que mirar directamente al Sol sin la protección adecuada, ante el riesgo de "consecuencias malas".
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