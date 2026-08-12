Fiebre por el eclipse en la Malva-rosa: "Esto se tiene que llenar"

Es agosto y es una ciudad costera, las playas de Valencia están acostumbradas al trajín de la temporada alta, pero hoy ha cambiado un poco el patrón turístico y a esta hora de la tarde el goteo de turistas es intestaste. Tarde para llegar a la playa pero pronto para ver el eclipse desde uno de los puntos de observación designados para este día histórico.

Thomas se bebe una lata de cerveza a los pies del agua, que según dice, está demasiado caliente. Está acompañado de su mujer y sus padres, son húngaros y han venido desde San Pedro de Alcántara a Valencia porque aquí el eclipse rozará la totalidad. Es uno de los mejores puntos del mundo para divisarlo. "Yo vi un eclipse total en Hungría cuando tenía ocho años y ahora este. Es bonito y tenemos ganas. Nos quedaremos hasta que vuelva a aclarar el día", explica rodeado de sillas y sombrillas.

Cerca de ellos hay tres mujeres del barrio de Marxalenes buscando sitio en segunda o tercera línea, atestadas de toallas. No encuentran, pero no desisten. Son Elena, Paqui y Amparo y van a darse un bañito antes del fenómeno meteorológico. "Ahora no hay mucha gente y es verdad que en verano muchos de Valencia se van, pero esto en un rato se tiene que llenar, porque es algo muy especial", reflexiona Elena.

Personas frente a un cartel que indica el eclipse, esta tarde. / C.M.

Aún sin masificaciones

Es verdad que de momento no hay la masificación de una noche de San Juan, con su festivo por detrás y el aliciente de las hogueras más la noche de macrofiesta. Pero el eclipse se nota en la arena y en las tarimas de los negocios. "Nosotros tenemos campos sin reservar, eso no pasa nunca", dice Mamen desde el punto de reserva de campos de los 30 campos de voleibol repartidos en esta playa. "Ayer no había nadie por aquí. Hoy los chiringuitos están llenos, pero nosotros tenemos menos gente, aunque algunos han reservado para jugar durante el eclipse total".

Otra anomalía, junto con las canchas libres o el goteo tardío de gente es la ocupación de los bancos del paseo marítimo. Algunos turistas visten una camiseta donde se lee "Eclipse total en España", un tour organizado para anglosajones. David es argentino, toma mate tranquilamente y dice que está aquí porque chatgpt le ha dicho que este es buen sitio para estar a las 20.32 horas, pero tampoco le preocupa demasiado. "Estamos lentitos, lo que sea que venga", dice.

Bañistas en la Malva-rosa antes del inicio del eclipse. / C.M.

En busca del mejor sitio

Y en el mismo paseo se observa un trasiego de gente que busca y pregunta por el mejor sitio para salvar las palmeras y los edificios hacia el sol, todos medio astrónomos y un poco matemáticos, como el protagonista de 'Una Mente Maravillosa' con los numéricos bailando. Quizás no haya un punto perfecto o quizás lo sean todos. Solo faltan dos horas para saberlo.