Un incendio en un parking de Peñíscola provoca heridos y varios vehículos quemados
Los bomberos del consorcio provincial del Baix Maestrat trabajan para sofocar las llamas que se propagaron rápidamente a otros vehículos
Alba Boix
Alrededor de las 14.30 horas de este miércoles ha comenzado el fuego en un terreno colindante a la zona de Peñismar, en Peñíscola. El incidente ha dejado varias personas heridas, según el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón. Medios sanitarios se han desplazado a la zona para atenderles en la previa del eclipse total que se podrá ver a partir de las 20.30 horas en muchos de los municipios de la Comunitat Valenciana.
El solar se encuentra a escasos metros del nuevo parking disuasorio, entre la carretera Peñíscola-Benicarló y la zona residencial de Peñismar. La zona de vegetación colindante ha quedado también afectada. El descampado no está señalizado ni habilitado como parking, ni está alquilado por el Ayuntamiento de la localidad ni anunciado como estacionamiento, según fuentes municipales.
Cientos de personas han acudido al ver la gran columna de humo negro que se ha producido en cuestión de minutos.
En total, hay seis dotaciones de los Bomberos de la Diputación movilizadas y una unidad de mando. Además, realizan descargas de agua tres medios aéreos de la Generalitat, en concreto un helicóptero y dos avionetas.
Testigos oculares afirman que el fuego ha comenzado presuntamente en un coche eléctrico que estaba allí estacionado y, rápidamente, se ha propagado a los demás. Todavía se desconocen cuántos son los vehículos afectados, aunque Mediterráneo ha constatado que hay al menos tres automóviles calcinados. Los bomberos del consorcio provincial del Baix Maestrat están actuando por sofocar las llamas lo antes posible.
La A-23 cortada
Un camión ha volcado este miércoles por la tarde en la autovía A-23 en el término municipal de Altura, en la comarca del Alto Palancia, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón. La autovía está cortada en su circulación hacia Teruel y hay varios kilómetros de retenciones, con desvíos establecidos por Segorbe. Solo se puede ir hacia Teruel por vías alternativas, por lo que desde la Guardia Civil de Tráfico desaconsejan masificar esas carreteras secundarias.
Una dotación del parque Alto Palancia se ha despalzado hasta el lugar tras recibir el aviso del siniestro. No hay más vehículos implicados aparte del camión, cuyo conductor finalmente ha podido salir por su propio pie y ha sido atendido por sanitarios, aunque no presenta heridas de relevancia. El incidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 30, y la salida habilitada ha sido la 27.
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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