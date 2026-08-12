El 'milagro' del eclipse: Aras multiplica por 25 su población

Aras de los Olmos es un pequeño pueblo del interior de España. Tan pequeño que se consideró parte de su municipio vecino, Alpuente, durante algunos años. Hace más de tres siglos recuperó su independencia, pero lo que jamás se hubieran imaginado entonces es causar interés en personas de Estados Unidos y Japón, ni tener que preparar al pueblo para acoger a 10.000 personas. La astronomía siempre ha formado parte de su identidad, con varios observatorios en el municipio, un interés didáctico abrumador sobre la materia y siendo uno de los 5 lugares del mundo considerados a la vez reserva de la Biosfera y reserva Starlight. Si nos paramos a pensarlo durante un momento, podemos entender perfectamente por qué sería el destino elegido por tantos.

Este pueblo es uno de los puntos oficiales de observación de la Generalitat Valenciana, junto con otros como Macastre o Utiel. La zona habilitada desde la que se podrá visualizar el fenómeno dispone de un aforo de 5.000 personas, sin embargo, el concejal responsable de la organización del eclipse en Aras de los Olmos, Juan José Rodrigo, afirma que se están preparando para acoger al doble de visitantes para prevenir posibles riesgos.

"En ningún momento nos planteamos no ser punto oficial cuando nos lo propusieron, la gente iba a venir de todas maneras y nos empezamos a dar cuenta en enero, cuando comenzaron las llamadas desde Estados Unidos, Japón, Alemania e Italia preguntando por el eclipse del 12 de agosto", recuerda el concejal. Y es cierto, la situación era inevitable y la ayuda de la Generalitat era la mejor baza a elegir para este municipio sin Policía Local y con recursos limitados. De hecho, a pesar del apoyo recibido, el trabajo desde el pueblo ha sido fundamental para llevar a cabo los preparativos necesarios ante el evento. "Hemos llamado a muchas puertas para que nos ayuden a elaborar un plan correcto, y la mayoría se han abierto, nos hemos coordinado con la Dirección General de Tráfico, Cruz Roja y la Guardia Civil, además de contar con voluntarios locales", dice Rodrigo.

Dos zonas de observación habilitadas

"El pueblo no tiene capacidad para 5.000 personas, pero lo estamos intentando sobrellevar", afirma el concejal. Para hacerlo, han habilitado dos zonas de observación, una más grande con capacidad para 5.000 personas pensada para el público general y la segunda más reducida con un máximo de 1.000 visitantes habilitada para expertos en astronomía.

El objetivo de esta diferenciación no es más que asegurar la conservación de material costoso que traerán consigo los astrofísicos y astrofotógrafos. "Ellos tienen un punto de observación en el que pueden trabajar más tranquilamente, pero en cuanto a las condiciones de observación, son igual de idóneas en ambas zonas", asegura Rodrigo. Además, como forma de registrar el número de personas que acudirán a ver el eclipse, será necesario registrarse como mínimo hasta el día anterior para acceder a cualquiera de estos dos puntos. El acceso es gratuito y se puede conseguir a través de la página web entradium.com.

El horario de los dos puntos de observación, sin embargo, será distinto, mientras el público general podrá acceder desde las 10 de la mañana, los profesionales lo harán a partir de las 12. Esta diferencia de dos horas se debe a la localización complicada del segundo punto de observación, que se encuentra en la Mola y al que se accede por un camino estrecho. Mientras tanto, el otro se encuentra al lado del punto 94,5 de la V35, "ahí está la zona de aparcamiento y desde ahí se puede ir caminando al punto de observación, que es un espacio que caben casi 5.000 personas para que la gente pueda estar tranquila y disfrute del eclipse", explica Juan José Rodrigo.

"El eclipse nos ha arrastrado a nosotros"

Hace 10 meses que Aras de los Olmos empezó a concienciarse de lo que se le venía encima. La primera pista fue que personas del otro lado del mundo conocían el nombre del pueblo, y no solo eso, sino que preguntaban cuál era el mejor lugar del pueblo para ver el eclipse y estaban dispuestos a pagar enormes cantidades de dinero para desplazarse hasta allí. "Es una locura que alguien de Milwaukee sepa que existimos, un municipio de 400 habitantes, nos ha puesto en el mapa y es una oportunidad ya no solo para nosotros, sino también para los pueblos de nuestro alrededor que también tienen unos cielos maravillosos", afirma el concejal de Aras de los Olmos.

A pesar del beneficio en la economía del territorio, el reto al que se enfrenta el pueblo es evidente, y sobre todo, algo en lo que no han tenido poder de elección. En contraste con otras localidades, Aras de los Olmos no ha organizado actividades alrededor del eclipse más allá de las que se ofrecen cada fin de semana en su observatorio y que poco tienen que ver con el evento. De hecho, de los dos observatorios localizados en el municipio, el observatorio profesional de la Universidad de Valencia (OAO) permanecerá cerrado, y solo tendrán acceso al observatorio astronómico de la Asociación Valenciana de Astronomía (CAAT) unos 40 sociosde la agrupación.

Juan José Rodrigo aclara que ha sido su reconocida calidad del cielo y su localización privilegiada lo que ha puesto en el punto de mira al pueblo. "Se podría decir que el eclipse nos ha arrastrado a nosotros", añade.

El incendio días previos

El reciente incendio declarado en el municipio y que ya ha sido apagado deja una preocupación extendida por todo Aras de los Olmos. Todo comenzó por un rayo en un día de tormenta que acabó provocando el fuego, "si continúa este tiempo y en lugar de caer en un sitio próximo y de fácil acceso lo hace en otro de peores condiciones podría suponer un problema mayor", dice Juan José Rodrigo. Sin embargo, afirma que es una preocupación que tienen "con y sin eclipse", y que la preparación respectiva al día del fenómeno ha seguido con normalidad.

A pesar de que el riesgo de incendio forestal era algo previsto y contra lo que ya se habían tomado las medidas correspondientes, lo afrontan con mayor cautela. La unidad de bomberos ha organizado reuniones para coordinar los 5 vehículos que cubrirán Aras de los Olmos durante el 12 de agosto, además de las reuniones de los operativos vinculados durante los días previos al fenómeno.

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El concejal Juan José Rodrigo transmite un mensaje de tranquilidad a todo el que vaya a verlo desde el pueblo, y asegura que todo está correctamente dispuesto para que en caso de cualquier problema no lleve a mayores consecuencias y se solucione con la mayor rapidez y efectividad.