Nervios y expectación desde altamar a la espera del eclipse

Tanto en tierra como en alta mar, el eclipse que tendrá lugar en pocas horas ya levanta una expectación difícil de comparar a los días anteriores, cuando ya se empezaban a palpar ciertos nervios en el ambiente. La fecha de hoy será recordada por ser el primer eclipse de sol total que azota a la Comunitat Valenciana desde hace algo más de un siglo. Desde ayer por la noche, el buque ‘Ciudad de Barcelona’ de Trasmed se ha transformado en una embarcación especializada en el fenómeno astronómico que se percibirá en gran parte de la península ibérica.

Conforme van pasando los minutos, los nervios y la tensión aumentan a bordo de la nave que surcará el Mediterráneo en el momento que el sol dejara de brillar, aunque sea tan solo unos segundos. La gran mayoría de los pasajeros del barco, por no decir la totalidad de ellos, han decidido coger la nave con la única finalidad de ver el eclipse desde un lugar tan peculiar como es altamar. No es un trayecto turístico al uso. Aquí nadie mira por la borda como quien mata el tiempo, sino como a un escenario que, en unas horas, sostendrá uno de los espectáculos más extraordinarios que pueden contemplarse a cielo abierto.

La tensión se palpa en los pequeños gestos, tanto en los más jóvenes, que buscan la forma de llevar con ellos las gafas en todo momento, como en los más adultos, que buscan el sitio idóneo para observar el evento. “Estamos emocionados, nunca hemos visto uno y creemos que puede ser algo especial”, asegura María Gutiérrez, que viaja acompañada de su familia. A ella se suma su padre, Antonio, que asegura que se trata de “una experiencia única” que será difícil de volver a ver en algún momento.

Emocionados, pero sin miedo

Entusiasmo e ilusión es lo que más se respira a bordo del ‘Ciudad de Barcelona’. Son los sentimientos predominantes antes incluso de que el barco ponga rumbo a València desde Ibiza, donde atracó a primera hora de la madrugada. Amparo Zaragoza, otra de las pasajeras, afirma que espera el evento con la esperanza de que se vuelva algo inolvidable, sobre todo porque podrá verlo rodeada de su familia. Es una de las situaciones más frecuentes en los pasajeros, novatos con las ganas de vivirlo rodeados de aquellos que más quieren.

Michael Gabler, profesor permantente del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universitat de València. / K.C.

Sin embargo, los pasajeros no son los únicos ansiosos por ver como se llevará a cabo el eclipse. Dentro de la embarcación, también se encuentran los miembros del equipo de astrofísica de la Universitat de València, liderados por Michael Gabler, profesor titular de la propia universidad. Junto con su equipo y sus alumnos, llevan meses preparando la travesía y ahora ven que está a punto de cumplirse un sueño que muchas personas no llegan a ver nunca. El barco no lo usarán para estudiar el fenómeno, sino para disfrutar de él: “nuestra idea es aprovechar el momento y verlo sin ningún obstáculo en el horizonte”, asegura el docente. También vive los nervios, igual que los sienten los miembros de su equipo, que ve en ellos la emoción de un grupo “ansioso por disfrutar del espectáculo” como una familia.

A él se une también Aitor Cabo, capitán de la nave que se encontrará a la deriva durante el evento. Las precauciones han sido llevadas hasta el extremo por los posibles peligros, pese a que confía en que no pase nada grave, pero también tratará de disfrutar de una experiencia que solo recuerda de cuando tenía quince años. “Es una cosa que recordaré toda mi vida, no es algo que pase todos los días”, declara el capitán del buque. Una emoción que comparte con su tripulación, pese a que comparte la sensación de que todos cumplirán con su deber pese a lo especial de la jornada.