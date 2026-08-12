València se lanza al mar para ver el eclipse: tablas gigantes y paddle surf al atardecer.

Mientras miles de valencianos preparan gafas homologadas y una toalla para ver el eclipse desde la arena de la Malva-rosa, otras quieren contemplarlo de pie sobre una tabla de paddle surf, mar adentro y con el horizonte despejado. Por ello, la escuela de deportes acuáticos de la Malva-rosa ha organizado una actividad para disfrutar del fenómeno astronómico más esperado del verano flotando sobre el Mediterráneo.

La playa de la Malva-rosa es uno de los principales puntos oficiales de observación del eclipse en València, donde se espera una gran afluencia de familias, grupos de amigos y aficionados a la astronomía para seguir el fenómeno durante el atardecer. Sin embargo, algunos han optado por una experiencia especial: observar el cielo desde el mar, lejos del bullicio del paseo y con una vista despejada hacia el oeste.

Playa de la Malva-rosa

Esta escuela de deportes acuáticos ha organizado para este miércoles 12 de agosto una salida especial con tablas de paddle surf y con las denominadas tablas "Megalodón", unas plataformas gigantes en las que pueden navegar varias personas a la vez, lo que permite participar a familias y grupos de amigos. Hasta el momento, ya han reservado plaza decenas de personas, aunque todavía quedan algunas plazas disponibles.

La salida está prevista para las 19:15 horas, alrededor de 45 minutos antes del momento del eclipse solar total, que tendrá lugar entre las 20.32 y 20.33 horas. Los monitores del club repartirán gafas homologadas para que los paddlers puedan observar el fenómeno con seguridad mientras permanecen sobre las tablas, justo en el momento de oscuridad total que durará apenas un minutos.

Durante aproximadamente una hora y media, los asistentes podrán remar, ponerse de pie, tumbarse y flotar sobre el mar de la Playa de la Malva-rosa. Una experiencia única y privilegiada de ver el eclipse encima de una tabla de paddle surf desde la Playa de la Malva-rosa.

La idea de observar el eclipse a ras de la superficie del mar no es nueva. Miles de personas verán el eclipse desde alta mar a bordo de embarcaciones comerciales tanto como de recreo. Sin embargo, la combinación de deportes como el paddle surf o el piragüismo con la observación de este fenómeno astronómico sí. Desde la organización insisten en que se trata de una actividad que cuenta con toda la experiencia de los monitores y que permitirá disfrutar del atardecer desde el mar junto al eclipse, "una fenómeno único e irrepetible desde València". Una de las ventajas que aporta esta modalidad de observación sobre tabla de paddle surf es que al alejarse de la línea de playa, mejorará notablecemente la visibilidad del sol puesto que se alejan de la línea de sombra de la ciudad, que podría ocultar parte del fenómeno. Al poder alejarse de la costa, siempre dentro de las condiciones óptimas de seguridad, también se conseguirá un entorno mucho más íntimo para observar el eclipse.

Playa de El Perellonet

La misma escuela también ha preparado otra actividad especial en la playa de El Perellonet para seguir el eclipse desde mar adentro. La propuesta, pensada para quienes buscan una experiencia diferente y alejada de las zonas más concurrida, comenzará a las 18.00 y se prolongará hasta las 22.00 horas, una quedada que finalizará con una barbacoa.

Una forma singular de combinar deporte, y astronomía mientras se contempla desde una paddle board uno de los fenómenos más esperados de los últimos años.

Recomendaciones

Los expertos desaconsejan mirar directamente al Sol, ya que hacerlo sin la protección adecuada podría provocar daños oculares "potencialmente graves, irreversibles y, en general, no dolorosos", explica.

Recuerdan que las gafas convencionales no protegen la vista ante el efecto del eclipse, y recomiendan utilizar gafas o visores específicos para eclipse que cumplan la norma EN ISO 12312‑2 y cuenten con el marcado CE.

Puntos donde ver el eclipse en València

En la provincia de Valencia se han habilitado la playa de la Malva-rosa, con un aforo de 10.000 personas, y la playa de Puçol, con capacidad para 1.000 asistentes. En el interior, el Pico del Remedio de Utiel estará habilitado para 600 personas; Aras de los Olmos para 5.000; y el Castillo de Macastre para 1.500 personas. Según la página creada por la Generalitat Valenciana ‘Eclipses CV’, no disponen de baño Aras de los Olmos, Macastre ni la playa de la Malva-rosa y no es posible la adaptación de personas con movilidad reducida ni Puçol ni Aras de los Olmos.