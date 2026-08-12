Cerca de 2.000 personas disfrutan en Utiel del “fenómeno del siglo”

Satisfacción en Utiel por el gran éxito de convocatoria para disfrutar del eclipse solar. Según datos facilitados por el ayuntamiento, cerca de 2.000 personas se han concentrado en las inmediaciones del Campo de Fútbol de La Celadilla, uno de los 9 puntos de observación oficiales designados por la Generalitat Valenciana para observar el fenómeno astronómico del año.

La cita prometía ser multitudinaria y ha superado las espectativas. De hecho, el consistorio agotó en menos de 72 horas las 600 entradas que puso a la venta para acceder el recinto -a un precio simbólico de 1,50 euros con gafas homologadas incluidas- por lo que decidió finalmente ampliar la capacidad a 1.100 personas. Un aforo que también ha colgado el cartel de 'sold out' y que ha llevado a cientos de personas a observar el eclipse desde la Avenida del Deporte.

Fernando Bustamante

Poner Utiel en el mapa

Desde primera hora de la tarde, las calles de Utiel estaban más transitadas de lo habitual para un día de agosto. Así lo relata Isidora, gerente de una carnicería que se mostraba "muy orgullosa" al saber que su pueblo había sido designado punto de observación oficial. "Estamos muy contentos, porque hemos podido venir a pie a verlo", cuenta esta empresaria que regenta una carnicería, donde también han notado el aluvión de visitas en las ventas: "Llevamos semanas recibiendo pedidos de gente de todas partes de España e incluso de turistas extranjeros", celebra la mujer.

A pesar de la llegada de centenares de personas a la localidad, la jornada ha transcurrido sin incidentes salvo algunos intentos de pequeños grupos de acceder a caminos rurales con acceso restringido, ante el riesgo extremo de incendios decretado por la Generalitat Valenciana. Como medida preventiva, el ayuntamiento acordó con la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia el cierre de un tramo de la CV-391 entre las 16.00 y las 23.00 horas e hizo un llamamiento a la prudencia "con el fin de garantizar la seguridad vial y la correcta gestión del importante volumen de asistentes previsto".

Un hito alcanzado gracias al trabajo coordinado de Bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja. Así lo ha remarcado el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, quien se ha mostrado "muy satisfecho" de la gran acogida que ha tenido la iniciativa.

Para el primer edil, designar su municipio como uno de los puntos oficiales de observación es "una oportunidad de poner a Utiel en el mapa, y de promocionar nuestra tierra, su cultura y su gastronomía". De hecho, desde el consistorio pusieron a la venta un pack promocional con motivo del eclipse que, por un precio de 5 euros, incluía el acceso al recinto, gafas homologadas y entradas para ver la iglesia, las bodegas y el museo municipal Casa . Una iniciativa que ha tenido una gran acogida ya que se han agotado las 600 entradas que se pusieron a la venta.

Fernando Bustamante

Elena y su hija María son dos de las afortunadas que llegaron a tiempo de hacerse con una de estas promociones. Aunque tenían claro desde diciembre que querían ver el eclipse desde la Península, no fue hasta última hora cuando se decantaron por verlo desde Utiel, donde vive su amiga Angeles. "Tenía varias reservas en distintos puntos pero al final las cancelé porque nos ofreció venir aquí a verlo", cuenta la tinerteña, que ha aprovechado la visita para empaparse de la cultura y de la gastronomía local.

Entre los asistentes, turistas llegados desde distintos países de Europa, entre ellos Países Bajos, Francia, Alemania o Reino Unido. También desde Eslovenia, donde residen Tasha, sus padres y su hijo. Llegaron el martes a Valencia y estarán en la capital hasta el viernes. Sin embargo, han optado por ver el eclipse desde Utiel "porque hay menos gente y no hace tanto calor".