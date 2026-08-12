Tráfico
Primeras retenciones del día del eclipse en Valencia por un accidente en la A-7 y por tráfico en El Saler
Un alcance complica la circulación en sentido Castellón a la altura del kilómetro 322
Atascos en uno de los principales accesos hacia las playas del sur y el entorno de L’Albufera
Un accidente de tráfico en la A-7 a su paso por Godella está provocando complicaciones este miércoles en la circulación en sentido Castellón, con retenciones que alcanzan los cinco kilómetros.
El siniestro, un alcance entre vehículos, se ha producido a la altura del punto kilométrico 322 y está generando tráfico lento en este tramo del bypass de Valencia.
La incidencia coincide además con una jornada de especial movilidad por el eclipse total de sol, para la que la Dirección General de Tráfico ha desplegado un dispositivo extraordinario y ha advertido de un posible incremento significativo de los desplazamientos hacia las zonas de observación.
Acceso al Saler
La CV-500 registra este miércoles retenciones de hasta tres kilómetros en dirección a El Saler, en una jornada marcada por el dispositivo especial de tráfico desplegado con motivo del eclipse total de sol del 12 de agosto.
Las primeras complicaciones afectan a la carretera de El Saler, uno de los principales accesos desde València hacia las playas del sur y el entorno de L’Albufera. La circulación es lenta y las colas alcanzan ya alrededor de tres kilómetros.
El aumento del tráfico coincide con la afluencia prevista hacia las zonas desde las que podrá contemplarse el eclipse. La Dirección General de Tráfico había advertido de un incremento extraordinario de los desplazamientos durante este miércoles y de la posibilidad de que se produzcan retenciones en los accesos a los puntos de observación.
La DGT recomienda planificar los desplazamientos, evitar paradas en arcenes o calzadas y atender las indicaciones de los agentes, ya que pueden establecerse restricciones y medidas puntuales de regulación del tráfico a lo largo de la jornada.
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