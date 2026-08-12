Tardeo para la historia: mojito y eclipse en València

Si algo sabemos hacer en España es aprovechar cualquier ocasión para acompañar con un cóctel, música y buena compañía. El eclipse del 12 de agosto no iba a ser distinto. El sitio perfecto para juntar estas dos experiencias son los restaurantes con mejores vistas de la ciudad. Esto no es un secreto para nadie, porque todos los establecimientos valencianos con buena panorámica del atardecer están completos y sin posibilidad de reserva.

Embriagados ante el eclipse

Desde el Sky Bar de Novotel Valencia Lavant, situado en la Avenida de Pío XII de Valencia, cerca del centro comercial Nuevo Centro, han organizado una actividad que incluye la observación del eclipse y que ya está sin disponibilidad. Las entradas limitadas incluyen gafas homologadas, telescopio accesible y una observación guiada de la mano de una investigadora experta. Por otra parte, por si el espectáculo del eclipse del siglo se queda corto, se suma a la ecuación un ritual de fuego, además de tapas, copas y DJ. Toda la experiencia al completo.

En la Marina, la zona de tardeo por excelencia de la ciudad, el restaurante y Beach Club La Barraquita también abre sus puertas con el evento "Eclipse experience". Si te preguntas qué ofrece, además de ver el eclipse desde su establecimiento con vistas preciosas al puerto, solo te diré que la música no faltará, tanto si eres fan de un buen DJ o prefieres escucharla en directo. Si tienes entrada de acceso, también tienes un cóctel de bienvenida "Eclipse" gratuito. Si no es así, siento decirte que llegas demasiado tarde, porque aunque hasta el pasado 10 de agosto quedaban 40 mesas disponibles, hoy no les queda ninguna y están hasta arriba de trabajo.

Uno de los puntos favoritos desde donde ver el fenómeno astronómico que lleva sin ocurrir desde hace más de 100 años es, como no, el mirador de la Albufera. Lo saben bien desde el espacio Villa Favorita, en El Palmar, que presenta la experiencia Albufera Zero. Sus entradas de distintos precios, que rondan desde los 60€ hasta los 100, están completamente agotadas e incluyen gafas homologadas, paella valenciana, bebida y música en directo seguido de un DJ tras el servicio de cena, por si la noche se alarga. Sin embargo, los que quieran acudir y a pesar de tener sus entradas ya pagadas, deben tener en cuenta las restricciones en el acceso que se llevarán a cabo durante el día del evento.

Restricciones de acceso a parques naturales

Cuando entras a la web de Albufera Zero, antes de acceder a la compra de entradas (aunque ya agotadas), salta en la pantalla un mensaje de advertencia: no se hacen responsables en caso de que no puedas entrar a la zona. Esto se debe a las restricciones tomadas desde la Generalitat junto con los responsables de Emergencia y que han declarado el cierre del acceso al Parque Natural de L'Albufera a partir de las 18 horas durante el día del eclipse junto con el corte de la CV-500, conocida como la carretera de El Saler, a la misma hora.

Desde el ayuntamiento, se pretende evitar colapsos de última hora y aglomeraciones en un espacio tan sensible. A partir de esa hora será imposible acceder al entorno a través de la carretera de el Saler. El cierre se límite a los accesos a partir de esa hora. Quienes ya estén dentro del parque o acceden a pie podrán disfrutar de una de las zonas que más interés está despertando para contemplar el eclipse, el embarcadero de l'Albufera situado a unos metros de la Gola de Pujol.

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Además, las actividades habituales se desarrollarán con normalidad en el Parque Natural de L'Albufera, incluidos los paseos en barca previstos.