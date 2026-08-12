Turistas en València por el eclipse: "Hemos venido adrede desde Reino Unido, va a ser algo excepcional"

La excepcionalidad de poder ver un eclipse de sol total, oculto por la luna al 100%, ha creado todo un fenómeno alrededor de sí mismo, más allá de las cuestiones astronómicas. La curiosidad y la afición por el cielo ha movilizado el turismo, con visitantes llegados de varias partes de Europa para ver desde València cómo se hace de noche durante un minuto. Es el caso de Georgi, turista llegada este martes desde Reino Unido que planificó su viaje hace un año, cuando se enteró de que podría verlo desde aquí.

"Nos quedaremos hasta el viernes, pero todo gira alrededor del eclipse; llegamos ayer y hoy pasaremos la mañana en la playa, pero hemos reservado una mesa en una terraza del centro de València para verlo bien", explica la visitante inglesa. En la organización de su viaje, su primer plan fue verlo desde la playa, en Marina Beach, junto a la playa de Las Arenas. Sin saber si podría apreciarse bien, decidió en el último momento reservar en Atenea Sky para garantizar una vista panorámica de la ciudad y del sol.

Junto a Stivi, Cat y Riky, los cuatro amigos pasarán unos días en València donde todo girará en torno al eclipse.

Flo y Mars, turistas de París que han venido a València a disfrutar del eclipse. / AS

Lo mismo con Mars y Flo, franceses residentes en París que han venido a València a propósito, en un viaje que durará tres días. Aunque también disfrutaban de unas horas en la playa, antes de la gran afluencia de gente que se espera para la tarde, su intención es verlo desde un lugar más tranquilo. "Habíamos pensado en ir a l'Albufera, pero hay restricciones, así que tal vez vayamos andando", explica Mars. Es aficionado a la astronomía y este será el primer eclipse total que vea en su vida, por lo que la expectación es máxima.

La familia García-Muñoz: José Luis, Raúl, Clara y Almudena, madrileños de vacaciones en Benidorm que han venido a València a ver el eclipse. / AS

En el caso de la familia García-Muñoz, son madrileños, residentes en Alcorcón y pasan sus vacaciones en Benidorm. Que este miércoles estén en València a las 11 de la mañana responde a su interés por ver el eclipse en su totalidad. "En Benidorm, la visibilidad era del 99% así que, como estábamos cerca, hemos decidido venir a pasar el día a València", explica José Luis García.

Madrugón para evitar restricciones

Junto a sus dos hijos, Almudena y Raúl, han salido esta mañana a primera hora de Benidorm para evitar tráfico y colapsos que finalmente no han encontrado. Las playas de la ciudad han amanecido con normalidad y no ha sido hasta el mediodía cuando ha empezado a ser patente que la afluencia de personas iba en aumento. Ellos han decidido ser previsores y, al viajar en coche, han querido evitar cualquier riesgo de encontrar tráfico o restricciones a la movilidad, previstas por las autoridades para esta tarde.

"Nos iremos después del eclipse, así que pasaremos todo el día en la playa. Hemos venido expresamente para verlo desde este punto oficial de observación, porque en Benidorm no había al no poder verse de forma total", explica Clara Muñoz.

Julien, de un municipio cercano a Galway (Irlanda) en la playa del Cabanyal esta mañana. / AS

En el caso de Julien, un joven irlandés de cerca de Galway, vive en València y disfruta junto a un amigo de la mañana de playa. No pretende verlo desde aquí, pero sí encontrará junto al resto de amigos algún lugar desde donde apreciar el fenómeno astronómico que no volverá a repetirse en años.