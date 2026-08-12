Vehículos incendiados, corte en la autovía y retenciones: las complicaciones en las carreteras antes del eclipse

Tarde con complicaciones en las carreteras de la Comunitat Valenciana en las horas previas al eclipse. Las altas temperaturas de la tarde y la gran movilidad para observar el fenómeno astronómico desde puntos con buena visibilidad están siendo algunos de los factores que están dificultando el tráfico por las vías valencianas, con el corte de algunas de ellas, accidentes e importantes retenciones ante el incendio de vehículos.

En este sentido, el caso más claro es el atasco kilométrico que se ha vivido en torno a las 16 horas en la V-30 en dirección al Puerto de Valencia. Un camión se ha incendiado en esta infraestructura a la altura de Xirivella y Quart de Poblet, cerca de la incorporación con la A3, provocando retenciones en dirección al puerto en una de las vías más habituales y con mayor actividad rodada cada día al conectar València y su área metropolitana.

Así, según testigos presenciales, está ardiendo la parte inferior trasera del camión. Este incidente ha provocado al menos tres kilómetros de retenciones, entre el punto kilométrico 11 y 8,6 pese a que a las cuatro de la tarde la cabeza del camión ya había sido desenganchada.

No ha sido el único incendio registrado en un vehículo. Centenares de kilómetros al norte, en Peñíscola, el incendio de un coche, del que se desconocen las causas, ha afectado a otros cuatro vehículos estacionados en el aparcamiento de la localidad castellonense junto al punto de observación oficial del eclipse, según ha informado el programa "Està passant" de À Punt.

El fuego ha afectado a la vegetación circundante y ha provocado impactantes imágenes y abundante humo, según se observa en las imágenes emitidas por la televisión autonómica. Emergencias ha movilizado dos medios aéreos y cinco dotaciones de bomberos de la Diputación de Castelló, según informa el 112.

Autovía cortada

También están registrándose complicaciones en la A-23, la carretera que une el litoral con el interior de Castellón y Teruel, lugares en los que se espera gran afluencia por la buena visibilización para el eclipse. Según informa la Dirección General de Tráfico en su cuenta oficial de X, un accidente ha provocado el corte de esta vía a la altura de Segorbe. Según se especifica, el incidente ha sido en el kilómetro 30 en dirección a Teruel. Este corte está obligando a que se tome el desvío por la salida 27 y se pase por la localidad, lo que a su vez está generando retenciones.

El corte de esta carretera se une al cierre ya previsto de la CV-500, el acceso a l'Albufera desde València. No obstante, este ha cambiado respecto a la previsión inicial y se ha adelantado a las 17.30 horas, media hora antes de lo previsto. Así se puede ver a esta hora en los carteles informativos de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la V-30.

Asimismo, el mapa de tráfico también muestra retenciones en la A-7 con destino a Castellón. En concreto, según la información en directo de la DGT, el punto con incidencia es el kilómetro 315, a la altura de Museros.