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¿Qué hacer si veo borroso después del eclipse?

La Sociedad Española de Oftalmología alerta de posibles daños oculares irreversibles si el eclipse se observa sin gafas homologadas

¿Qué hacer si veo borroso después del eclipse?

¿Qué hacer si veo borroso después del eclipse?

Miguel Ángel Montesinos

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Alba Grimaldos

València

Observar un eclipse solar sin la protección adecuada puede dañar la retina y provocar una retinopatía solar, una lesión que, según los expertos, no siempre causa dolor y cuyos síntomas pueden aparecer horas después de la exposición. La Sociedad Española de Oftalmología (SEO) advierte que cualquier alteración visual merece atención.

El eclipse solar es un fenómeno astronómico que atrae a miles de personas. Desde la Comunitat Valenciana podrá observarse el miércoles 12 de agosto. Tras contemplar el eclipse solar, conviene acudir cuanto antes a un oftalmólogo si aparece alguno de estos síntomas que pueden generar problemas en la vista.

CASTELLON. GAFAS PARA EL ECLIPSE

CASTELLON. GAFAS PARA EL ECLIPSE / KMY ROS / MED

Síntomas

Los oftalmólogos recomiendan que, si se presenta visión borrosa, una mancha oscura en el centro de la mirada, dificultad para leer o pérdida de agudeza visual, se debe consultar a un especialista. También puede producirse una mayor sensibilidad a la luz o alteraciones en la percepción de colores.

Aunque en algunos casos la visión mejora con el tiempo tras las molestias iniciales, ciertas lesiones pueden dejar secuelas permanentes, por lo que cualquier alteración visual debe ser evaluada por un especialista.

Recomendaciones

Los expertos desaconsejan mirar directamente al Sol, ya que hacerlo sin la protección adecuada podría provocar daños oculares "potencialmente graves, irreversibles y, en general, no dolorosos", explica.

Recuerdan que las gafas convencionales no protegen la vista ante el efecto del eclipse, y recomiendan utilizar gafas o visores específicos para eclipse que cumplan la norma EN ISO 12312‑2 y cuenten con el marcado CE.

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Imagen de una chica con gafas para el eclipse.

Imagen de una chica con gafas para el eclipse. / COLEXIO OFICIAL DE ÓPTICOS OPTOMETRISTAS DE GALICI

Puntos donde ver el eclipse en València

En la provincia de Valencia se han habilitado la playa de la Malva-rosa, con un aforo de 10.000 personas, y la playa de Puçol, con capacidad para 1.000 asistentes. En el interior, el Pico del Remedio de Utiel estará habilitado para 600 personas; Aras de los Olmos para 5.000; y el Castillo de Macastre para 1.500 personas. Según la página creada por la Generalitat Valenciana ‘Eclipses CV’, no disponen de baño Aras de los Olmos, Macastre ni la playa de la Malva-rosa y no es posible la adaptación de personas con movilidad reducida ni Puçol ni Aras de los Olmos.

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