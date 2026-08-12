Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse hoySidi SalerEl tiempo en ValenciaValencianos ManizalesColas UrgenciasMedusa
instagramlinkedin

Fenómeno astronómico

¿Cómo vestir para ver el eclipse? El efecto Purkinje lo explica

Aunque prime la comodidad, una correcta elección del atuendo mejora la experiencia

El 'look' perfecto para ver el eclipse

El 'look' perfecto para ver el eclipse / FREEPIK

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Mar Navarro

España se prepara para un hito histórico. El 12 de agosto, el eclipse solar total será el protagonista en diferentes puntos de la península, la Luna cubrirá al Sol en su totalidad. El primero desde 1912, y el cual tendrá comienzo a las 19:30 en la fase parcial y alcanzará su totalidad alrededor de las 20:30, con una duración de unos seis minutos.

Así que, además de las gafas ISO y las advertencias en cuanto a la movilidad; varios expertos aconsejan con respecto a la manera en las que los colores de nuestra vestimenta influye en la salud visual a raíz de la modificación en la percepción del ojo, conocido como efecto Purkinje. Por esta razón, los colores que debes usar para ver el eclipse, si quieres experimentar el cambio, son el rojo y el verde.

Imagen de archivo de un eclipse total de sol

Eclipse total de sol / Archivo

¿Qué es el efecto Purkinje?

Este fenómeno influye principalmente a la percepción de los colores en condiciones de luz escasa; normalmente se manifiesta en el amanecer o anochecer, y también durante el eclipse debido cambio brusco de luz a oscuridad.

El efecto Purkinje explica por qué los colores cambian de apariencia cuando hay poca luz. Durante el día, los objetos rojos o amarillos parecen muy brillantes, pero al anochecer pierden intensidad y se oscurecen. En cambio, los objetos verdes o azulados destacan más porque los bastones son especialmente sensibles en esas condiciones.

Por eso, cuando cae la noche o sale el sol, en ese preciso instante, los colores se mantienen intactos pero nuestra vista los percibe de manera diferente. Esto sucede porque la retina contiene dos tipos de células que se encargan de la visión; uno de esos sistemas son los conos, estos funcionan en la franja diurna y por eso distinguimos los colores en casos de buena iluminación. Por otro lado, los bastones entran en acción cuando hay poca luz, son más sensibles a la oscuridad; apenas se diferencian los colores pero, se perciben mejor los tonos azulados y verdosos.

Entonces, a medida que disminuye la luz, los bastones sustituyen a los conos. Como consecuencia, perdemos la capacidad para distinguir los colores y nuestra visión se desplaza hacia los tonos azules y verdes.

El efecto Purkinje

El efecto Purkinje / Iluminet

Mejores colores con los que vestirse para ver el eclipse

Durante la totalidad del eclipse, la brusca caída de la luz hará que las prendas de color verde o azul destaquen más a la vista, mientras que las rojas perderán intensidad y podrán percibirse mucho más oscuras, incluso con un tono cercano al negro o al gris.

Noticias relacionadas

Para apreciar mejor este efecto, los expertos aconsejan observar el eclipse en grupo y combinar prendas de colores cálidos, como el rojo, con otras de tonos fríos, como el verde. La fase de totalidad del eclipse apenas se prolongará unos dos minutos, un breve intervalo para que la vista se adapte completamente a la oscuridad. Esa transición entre la visión diurna y la nocturna es precisamente la que hace que la diferencia entre ambos tipos de colores resulte especialmente evidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet activa avisos naranja por tormentas y granizo en Valencia con hasta 40 l/m2 en una hora: cuándo y dónde lloverá más
  2. Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol en la Comunitat Valenciana con capacidad para más de 85.000 personas
  3. Última hora de los incendios en Castellón: Centran los esfuerzos en Tírig tras controlar el fuego en Culla y mejorar en la Serra d'en Galceran
  4. Lluvia y tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes: la Aemet activa varios avisos en la Comunitat Valenciana
  5. Confinan la Serra d'en Galceran y desalojan algunas masías debido al humo generado
  6. València blindada por el eclipse: calles cortadas y acceso restringido
  7. Violenta granizada en el interior de Valencia: piedras de más de 5 centímetros, coches dañados y destrozos en el campo
  8. Cuándo ponerse y quitarse las gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto en València

¿Cómo vestir para ver el eclipse? El efecto Purkinje lo explica

¿Cómo vestir para ver el eclipse? El efecto Purkinje lo explica

València se lanza al mar para ver el eclipse: tablas gigantes y paddle surf al atardecer

València se lanza al mar para ver el eclipse: tablas gigantes y paddle surf al atardecer

Un 'ejército' de 15.000 efectivos frente a las 'amenazas' del Día D

Un 'ejército' de 15.000 efectivos frente a las 'amenazas' del Día D

El 'milagro' del eclipse: Aras multiplica por 25 su población

El 'milagro' del eclipse: Aras multiplica por 25 su población

Los tres fenómenos visibles durante el eclipse total

Los tres fenómenos visibles durante el eclipse total

València blindada por el eclipse: calles cortadas y acceso restringido

València blindada por el eclipse: calles cortadas y acceso restringido

Las playas de València, obligadas a reforzar su limpieza por el eclipse

Las playas de València, obligadas a reforzar su limpieza por el eclipse

Sigue en directo el eclipse de sol desde la Comunitat Valenciana: Alerta máxima por incendios y afluencia masiva

Sigue en directo el eclipse de sol desde la Comunitat Valenciana: Alerta máxima por incendios y afluencia masiva
Tracking Pixel Contents