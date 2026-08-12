¿Cómo vestir para ver el eclipse? El efecto Purkinje lo explica

España se prepara para un hito histórico. El 12 de agosto, el eclipse solar total será el protagonista en diferentes puntos de la península, la Luna cubrirá al Sol en su totalidad. El primero desde 1912, y el cual tendrá comienzo a las 19:30 en la fase parcial y alcanzará su totalidad alrededor de las 20:30, con una duración de unos seis minutos.

Así que, además de las gafas ISO y las advertencias en cuanto a la movilidad; varios expertos aconsejan con respecto a la manera en las que los colores de nuestra vestimenta influye en la salud visual a raíz de la modificación en la percepción del ojo, conocido como efecto Purkinje. Por esta razón, los colores que debes usar para ver el eclipse, si quieres experimentar el cambio, son el rojo y el verde.

Eclipse total de sol / Archivo

¿Qué es el efecto Purkinje?

Este fenómeno influye principalmente a la percepción de los colores en condiciones de luz escasa; normalmente se manifiesta en el amanecer o anochecer, y también durante el eclipse debido cambio brusco de luz a oscuridad.

El efecto Purkinje explica por qué los colores cambian de apariencia cuando hay poca luz. Durante el día, los objetos rojos o amarillos parecen muy brillantes, pero al anochecer pierden intensidad y se oscurecen. En cambio, los objetos verdes o azulados destacan más porque los bastones son especialmente sensibles en esas condiciones.

Por eso, cuando cae la noche o sale el sol, en ese preciso instante, los colores se mantienen intactos pero nuestra vista los percibe de manera diferente. Esto sucede porque la retina contiene dos tipos de células que se encargan de la visión; uno de esos sistemas son los conos, estos funcionan en la franja diurna y por eso distinguimos los colores en casos de buena iluminación. Por otro lado, los bastones entran en acción cuando hay poca luz, son más sensibles a la oscuridad; apenas se diferencian los colores pero, se perciben mejor los tonos azulados y verdosos.

Entonces, a medida que disminuye la luz, los bastones sustituyen a los conos. Como consecuencia, perdemos la capacidad para distinguir los colores y nuestra visión se desplaza hacia los tonos azules y verdes.

El efecto Purkinje / Iluminet

Mejores colores con los que vestirse para ver el eclipse

Durante la totalidad del eclipse, la brusca caída de la luz hará que las prendas de color verde o azul destaquen más a la vista, mientras que las rojas perderán intensidad y podrán percibirse mucho más oscuras, incluso con un tono cercano al negro o al gris.

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Para apreciar mejor este efecto, los expertos aconsejan observar el eclipse en grupo y combinar prendas de colores cálidos, como el rojo, con otras de tonos fríos, como el verde. La fase de totalidad del eclipse apenas se prolongará unos dos minutos, un breve intervalo para que la vista se adapte completamente a la oscuridad. Esa transición entre la visión diurna y la nocturna es precisamente la que hace que la diferencia entre ambos tipos de colores resulte especialmente evidente.