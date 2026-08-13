Medio centenar de personas atendidas en la Fe por problemas oculares tras el eclipse

El eclipe total de sol que se vivió anoche sobre las provincias de Valencia y Castellón ha dejado tras de si las primeras consultas de urgencias en hospitales y centros de salud valencianos relacionadas con molestias oculares. Y es que pese a las recomendaciones sanitarias de contemplar el fenómeno exclusivamente con gafas homologadas, y tal como ha podido saber Levante-EMV, medio centenar de pacientes han acudido ya al servicio de Urgencias del Hospital la Fe de València aquejados de molestias en los ojos.

Aunque la conselleria sigue pendiente de recoger datos de toda la jornada, concertamente las relacionadas con consultas oculares, lo cierto es que el día de ayer se realizaron, según confirman desde el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana (SESCV), un total de 20 atenciones sanitarias, con 11 traumatismos, 5 lipotimias y un ataque de ansiedad. Del total de las asistencias, se realizaron 12 traslados a diferentes hospitales y centros de salud. Los recursos móviles adicionales disponibles durante el dispositivo especial del eclipse solar han sido: 2 Unidades de Soporte y Coordinación (USC), 9 unidades de Soporte Vital Básico (SVB); 2 unidades de Soporte Vital Avanzado (SVA); 9 ambulancias de transporte sanitario (TNA), ubicadas en las zonas de apoyo a los dispositivos de atención primaria.

Los médicos y astrónomos fueron drásticos respecto al uso de las gafas homologadas: era indispensables para la observación, y no debían dejarse puestas más de tres minutos en total. El único momento excepcional era el de totalidad, en el que podías mirar directamente al Sol antes de que la Luna se destapase de nuevo. Sin embargo, la mayoría de los pacientes atendidos en las consultas por problemas oftalmológicos aseguraron a los sanitarios haber observado parte del proceso del eclipse sin las gafas de protección.

Una situación previsible y evitable

La falta de concienciación sobre el uso de las gafas era uno de los temores. El presidente de la Asociación Valenciana de Astronomía (AVA) Jordi Cornelles lo anticipaba hace ya más de un mes y afirmaba que era muy habitual un aumento de casos por molestia ocular al día siguiente de estos fenómenos: "Las gafas de eclipse son fundamentales para preservar la salud ocular de los espectadores; en caso de no hacer uso de ellas, existe el riesgo de desarrollar un problema de retina, una lesión grave ocular o, en los peores casos, una ceguera temporal o definitiva", alarmaba.

Añadía también que el daño producido no se hace evidente hasta dentro de unas horas. "Aunque no seas consciente de que se está produciendo un daño, porque no percibes calor ni te produce molestia, solo las gafas especializadas te protegen de la radiación ultravioleta, pero si esta incide en la retina, la quema", alerta Cornelles. Insistía ya en que las gafas de eclipse no pueden sustituirse por remedios caseros como lentes de sol o cristales ahumados.

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Sin embargo, las indicaciones no han sido suficientes y como ya se esperaba los hospitales han tenido que hacer frente a un aumento de casos de molestia ocular por no tomar las medidas necesarias para la protección frente al eclipse.