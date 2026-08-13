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La goleta Cervantes Saavedra: de buque faro a observatorio flotante

La goleta Cervantes Saavedra.

La goleta Cervantes Saavedra. / J.M.B.

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La Cervantes Saavedra, una goleta de 48,5 metros construida en Suecia en 1934, nació como buque faro y hoy funciona como buque escuela, aula y plataforma de divulgación científica. Convertida también en escenario de la serie 'El barco', puede acoger a una treintena de personas en travesías de varios días. En la expedición Eclipse 360, organizada por la Universidad Camilo José Cela, la Fundación Oceanogràfic y Oceanosophia, se transformó en un observatorio flotante para estudiar la respuesta de las aves y la fauna marina al eclipse desde Columbretes.

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