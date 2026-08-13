Tras el eclipse histórico de València, ¿ahora qué?

La sensación todavía perdura tras el histórico eclipse total de Sol que oscureció València el 12 de agosto de 2026. Aquel instante de ligera oscuridad en el que universo parecía moverse ante nuestros ojos volverá, exactamente 355 días después -menos de un año-, con otro eclipse total y, aunque la fase de totalidad quedará restringida esta vez al extremo sur de España, el fenómeno podrá observarse como parcial desde todo el país.

Será 2 de agosto de 2027 y la Luna volverá a interponerse entre la Tierra y el Sol, pero no será un eclipse cualquiera. En el punto de máximo, situado en Egipto, la oscuridad completa se prolongará durante 6 minutos y 23 segundos, lo que convierte al eclipse de 2027 en uno de los eclipses totales de Sol más largos de todo el siglo XXI, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Así ha sido el eclipse de sol total en la Comunitat Valenciana /

El único país de Europa

La franja de totalidad del eclipse comenzará sobre el océano Atlántico y atravesará después el estrecho de Gibraltar. Desde allí continuará por el norte de África hasta Egipto, cruzará el mar Rojo y pasará por zonas de Arabia Saudí, Yemen y el extremo noreste de Somalia antes de terminar sobre el océano Índico.

España tendrá nuevamente un papel privilegiado porque será el único país de Europa desde el que podrá contemplarse la fase total.

Así que para disfrutar de la oscuridad completa habrá que desplazarse hacia el sur. La franja de totalidad cubrirá Ceuta y Melilla, casi toda la provincia de Cádiz, buena parte de Málaga y las zonas más meridionales de Granada y Almería.

Lucía Feijoo Viera

Ceuta, la mayor duración

El lugar español con mayor duración será Ceuta, donde la totalidad llegará a aproximadamente 4 minutos y 48 segundos. En Melilla alcanzará unos 4 minutos y 34 segundos; en Cádiz, 2 minutos y 54 segundos; y en Málaga, alrededor de 1 minuto y 48 segundos.

La diferencia respecto al eclipse vivido este miércoles 12 de agosto de 2026 será también evidente en la posición del Sol. El fenómeno de 2026 llegó a España al final de la tarde, con el astro muy cerca del horizonte, mientras que el eclipse de 2027 se producirá por la mañana, alrededor de las 10.50 horas, con el Sol considerablemente más alto y mejores condiciones geométricas para observarlo.

A escala mundial, el fenómeno comenzará a las 09.30 horas, horario peninsular español, y finalizará a las 14.43 horas, después de recorrer durante 313 minutos una amplia franja del planeta. El máximo se alcanzará en Egipto hacia las 12.06 horas.

Germán Caballero

¿Cómo se verá desde València?

València no estará dentro de la franja de totalidad en agosto de 2027, pero eso no significa que vaya a quedarse fuera del espectáculo.

Según los cálculos publicados por el IGN, en la ciudad de València el eclipse parcial comenzará a las 09.46 horas del 2 de agosto de 2027, alcanzará su máximo alrededor de las 10.54 horas y terminará poco después de las 12.08 horas. La magnitud prevista es de aproximadamente 0,91.

Por tanto, menos de un año después de haber vivido la totalidad de 2026, los valencianos volverán a poder contemplar una ocultación muy importante del disco solar.

Sucesión de eclipses

Y todavía quedará otro gran acontecimiento. La tercera cita de esta excepcional sucesión de eclipses llegará el 26 de enero de 2028.

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Esta vez, la Luna no ocultará por completo el Sol. Será un eclipse anular: nuestro satélite se interpondrá entre la Tierra y el astro rey, pero su menor tamaño aparente dejará visible el borde del disco solar. El resultado será uno de los fenómenos más espectaculares del cielo: un intenso "anillo de fuego" rodeando la silueta oscura de la Luna.