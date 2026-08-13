Fallecen dos personas en una colisión frontal entre un coche y un camión en Castellón
Fallecen dos personas en una colisión frontal entre un coche y un camión en San Rafael
Tragedia en las carreteras castellonenses este jueves por la mañana, a la altura del término municipal de San Rafael del Río. Dos personas han fallecido en una fuerte colisión frontal entre un coche y un camión en la vía CV-11, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico a Mediterráneo.
Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón habían acudido al lugar, indicando que había personas atrapadas por al accidente, y finalmente se ha confirmado la muerte de las dos personas que iban en el turismo. Una de las fallecidas era una mujer de 72 años, mientras que la edad del otro fallecido se desconoce, según han indicado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat en Castellón.
El accidente se ha producido antes del mediodía y los profesionales del parque Baix Maestrat habían sido los que se habían desplazado para asistir a los afectados por la colisión. También se han movilizado medios sanitarios (un SAMU y un SVB), que nada han podido hacer por la vida de los ocupantes del coche y decretaron su muerte en el lugar.
Mientras tanto, el conductor del camión, un varón de 37 años, no ha sufrido heridas físicas y ha sido atendido por los servicios médicos con un cuadro de ansiedad. Tras esta asistencia, ha rechazado el traslado a un centro sanitario y ha sido dado de alta en el lugar.
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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